İşte Cudi Dağı’nı temizleyen kahraman Mehmetçikler! A Haber’de duygulandıran sözler: Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun

BAKAN SOYLU, OPERASYONU TAKİP ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bulunan Jandarma Hareket Merkezi'nden takip etti. Bakan Soylu, jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi ve bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.



Operasyonun ardından Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık" dedi.



Öte yandan Şırnak Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi.