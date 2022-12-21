İşte Cudi Dağı'nı temizleyen kahraman Mehmetçikler! A Haber'de duygulandıran sözler: Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun
İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka’ operasyonları çerçevesinde Şırnak Cudi’de son 3 gün içerisinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında 7 buçuk ay önce Jandarma İsmail Can Akdeniz’i şehit eden teröristin de yer aldığı belirtildi. Terörden temizlenen Cudi Dağı'na operasyJandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada on düzenleyen askerler kışlalarına dönerken A Haber'e açıklamalarda bulundu. Jandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada "İnançlı mücadelemiz sürecek. Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta yürütülen 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin sağ ele geçirildiğini ve Cudi Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini duyurdu.
TOPLAM 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak'ta başlatılan 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı. Jandarma silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
ŞEHİDİN FAİLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyona, nisan ayında 'Şırnak Eren Abluka-5 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz'in ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Akdeniz'i şehit eden, 'Amara Guyi' kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.
BAKAN SOYLU, OPERASYONU TAKİP ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bulunan Jandarma Hareket Merkezi'nden takip etti. Bakan Soylu, jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi ve bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.
Operasyonun ardından Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık" dedi.
Öte yandan Şırnak Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi.
Cudi Dağı'nı temizleyen kahraman Mehmetçikler Şırnak'ta A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"KANIMIZ CANIMIZ YÜCE MİLLETİMİZE FEDA OLSUN"
Jandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada "Öncelikli olarak 9 ay önce düzenlenen operasyonda bir silah arkadaşımızı kaybetmiştik. İsmail'in kanını yerde bırakmadık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ülke topraklarında tek bir terörist kalmayana tek durmayacağız. İnançlı mücadelemiz sürecek. Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun" ifadelerini kullandı.
MİLLETİMİZLE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR
Astsubay Şevket Çakmak ise yaptığı açıklamalarda "Milletimizle elele başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Milletimizin ve ülkemizin huzur için gece gündüz çalışacağız. Bu operasyonu birlikte başardık." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 ÖSYM İç denetçi sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?
- Aralık ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 21 Aralık SED yardım ödemeleri yattı mı?
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?
- YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
- Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi: Halil Umut Meler'in TS ve FB istatistikleri
- VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
- KYK TOPLU PARA ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor? T.C. kimlik numarasına göre ÖDEME GÜNLERİ
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR
- Asgari Ücret yarın saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TARİH VERDİ! 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları SORGULAMA | Çevre Bakanlığı personel alımı atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Pakize Suda hastalığı neydi, neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Pakize Hanım'ı Pakize Suda kimdir? Gençliği ve son hali...