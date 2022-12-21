21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İşte Cudi Dağı'nı temizleyen kahraman Mehmetçikler! A Haber'de duygulandıran sözler: Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun

İşte Cudi Dağı'nı temizleyen kahraman Mehmetçikler! A Haber'de duygulandıran sözler: Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
İşte Cudi Dağı’nı temizleyen kahraman Mehmetçikler! A Haber’de duygulandıran sözler: Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka’ operasyonları çerçevesinde Şırnak Cudi’de son 3 gün içerisinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında 7 buçuk ay önce Jandarma İsmail Can Akdeniz’i şehit eden teröristin de yer aldığı belirtildi. Terörden temizlenen Cudi Dağı'na operasyJandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada on düzenleyen askerler kışlalarına dönerken A Haber'e açıklamalarda bulundu. Jandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada "İnançlı mücadelemiz sürecek. Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta yürütülen 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin sağ ele geçirildiğini ve Cudi Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

TOPLAM 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak'ta başlatılan 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı. Jandarma silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

ŞEHİDİN FAİLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyona, nisan ayında 'Şırnak Eren Abluka-5 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz'in ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Akdeniz'i şehit eden, 'Amara Guyi' kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU, OPERASYONU TAKİP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bulunan Jandarma Hareket Merkezi'nden takip etti. Bakan Soylu, jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi ve bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

Operasyonun ardından Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık" dedi.

Öte yandan Şırnak Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi.

Cudi Dağı'nı temizleyen kahraman Mehmetçikler Şırnak'ta A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"KANIMIZ CANIMIZ YÜCE MİLLETİMİZE FEDA OLSUN"

Jandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada "Öncelikli olarak 9 ay önce düzenlenen operasyonda bir silah arkadaşımızı kaybetmiştik. İsmail'in kanını yerde bırakmadık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ülke topraklarında tek bir terörist kalmayana tek durmayacağız. İnançlı mücadelemiz sürecek. Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZLE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Astsubay Şevket Çakmak ise yaptığı açıklamalarda "Milletimizle elele başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Milletimizin ve ülkemizin huzur için gece gündüz çalışacağız. Bu operasyonu birlikte başardık." dedi.

Kanımız canımız milletimize feda olsun "KANIMIZ CANIMIZ MİLLETİMİZE FEDA OLSUN"

İşte terörden temizlenen Cudi Dağı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA