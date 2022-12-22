22 Aralık 2022, Perşembe
ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından vatandaşlar dolar ve altının nasıl etkilendiğini araştırmaya başladı. Bir önceki politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çeken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:31
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