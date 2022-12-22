ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

22 Aralık altın ve dolar ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını öğrenenler arama motorlarında dolar ve altının ilk tepkisini öğrenmeye çalışıyorlar. Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı sonrası altın ne oldu? TCMB faiz kararı doları nasıl etkiledi?