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Haberler Galeri ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından vatandaşlar dolar ve altının nasıl etkilendiğini araştırmaya başladı. Bir önceki politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çeken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:31
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ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

22 Aralık altın ve dolar ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını öğrenenler arama motorlarında dolar ve altının ilk tepkisini öğrenmeye çalışıyorlar. Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı sonrası altın ne oldu? TCMB faiz kararı doları nasıl etkiledi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB'nin faiz kararı 22 Aralık saat 14.00'te açıklandı. Banka, politika faizini sabit tuttu.

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ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,67 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,6331 ve en yüksek 18,7070 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6691 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde tamamladı.

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ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,6690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,8570'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,6430'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 103,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0640 seviyesinden işlem görüyor.

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ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu aktardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.