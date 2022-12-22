22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yılın son faiz kararı bugün belli oluyor. TCMB, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmişti. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Şimdi ise gözler bankanın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı son durum nedir? 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:18
  • 1
  • 10
Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

Bugün yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, 2022 yılının son faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmişti. Şimdi ise bu ayki faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı son durum nedir? 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI NE OLDU?

TCMB'nin faiz kararı 22 Aralık saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararı açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 10
Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistler, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

  • 4
  • 10
Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

FAİZ TEK HANEDE

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine düşürdü.

  • 5
  • 10
Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

FAİZ İNDİRİMİ SONA ERDİ

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada önemli bir detaya yer verildi. MB, faiz indiriminin son kez yapıldığını açıkladı.