Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yılın son faiz kararı bugün belli oluyor. TCMB, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmişti. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Şimdi ise gözler bankanın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı son durum nedir? 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu? İşte ayrıntılar...