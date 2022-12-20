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EYT'de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ayrıntılar EYT'liler için kapı aralıyor. Buna göre eksik primin ödenmesi için birçok borçlanma yolu bulunuyor. Yaş sınırı henüz açıklanmasa da kademeli emeklilik kulislerde konuşuluyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.12.2022 06:58
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EYT’de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ince ayrıntılar EYT düzenlemesinden yararlanmak için kapı açabilir. Aynı iş yerinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup primi yatırılmayanlar için dava yolu açık bulunuyor. Örneğin bir işletmede 1997'de işe başlayıp, prim ödemesi Mayıs 1999'da başlayan çalışan dava açarak EYT'li olabilir. Aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için 5 yıllık zaman aşımı süresi işlemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Yaş sınırı konusunda bugüne kadar resmi ağızdan bir açıklama gelmedi.

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EYT’de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

Kulislere sızdırılan bilgilerde farklı yaş aralıklarıyla kademeli emeklilik uygulanacağı öne sürüldü. Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

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EYT’de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

Tüm EYT'lilerin gözü hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'da olacak.

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EYT’de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

DAVA AÇMA HAKKI VAR
EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok borçlanma yöntemi bulunuyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum borçlanması yaparken, Bağ-Kur'lular da ihya ile eski günlerini kazanabiliyor. Sigorta girişi olup da primi yatırılmayan ya da hiç sigortası yapılmayanların da hizmet tespit davası açma hakkı var.