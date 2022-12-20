EYT’de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?

DAVA AÇMA HAKKI VAR

EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok borçlanma yöntemi bulunuyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum borçlanması yaparken, Bağ-Kur'lular da ihya ile eski günlerini kazanabiliyor. Sigorta girişi olup da primi yatırılmayan ya da hiç sigortası yapılmayanların da hizmet tespit davası açma hakkı var.