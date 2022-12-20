HaberlerGaleriEYT'de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?
EYT'de çerçeve netleşiyor! Kademeli emeklilik | Primi yatırılmayanlara da EYT yolu | Emeklilik süreci nasıl başlayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ayrıntılar EYT'liler için kapı aralıyor. Buna göre eksik primin ödenmesi için birçok borçlanma yolu bulunuyor. Yaş sınırı henüz açıklanmasa da kademeli emeklilik kulislerde konuşuluyor.