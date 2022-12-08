TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Milli Muharip Uçak için tarih verdi! MMU ilk uçuşu ne zaman?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri" programında Milli Muharip Uçak hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağını belirten Kotil, "Hangardan çıkacak uçağın ilk uçuşu 29 Ekim 2024'te, teslimatı 2028'de..." dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-2 helikopteri ile ilgili, "Dünya klasında en iyi kabul edilen Apache'den bile Allah'ın izni ile daha iyi olacaktır. Çünkü çok iyi çalışıyoruz." dedi.
İLK UÇUŞ TARİHİ ÖNE ALINDI
Kotil, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde yaptığı konuşmada, Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 itibarıyla hangardan çıkacağını bildirdi.
Kotil açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Hangardan çıkacak uçağın ilk uçuşu 29 Ekim 2024'te, teslimatımızı 2028'e... Tabi o ara yapmak için Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacını gideriyor. Bu çok normal, güzel bir şey. 2028'den sonra Allah'ın izniyle 29-30'la Milli Muharip'i biz ayda 2 tane üretmeye başlıyoruz. Yılda 24 tane yapıyor."
Milli Muharip Uçak'ın 2017 yılı itibarıyla gerçek anlamda çalışmalarının başladığına işaret eden Kotil, TUSAŞ'ın 1.300 mühendisinin geceli gündüzlü olarak çalıştığınıı ifade etti.
Kotil, STM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi birçok kuruluşun kendileri ile çalıştığını belirterek, "Milli Muharip Uçak, 2028'de Türk motoru da geldiği zaman, motoru da dahil yüzde 100 yerli bir uçak olacak. Çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Başarı kalpten ve özveriden gelir." diye konuştu.
Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim yaptığını, bu anlamda treni yakaladıklarını aktaran Kotil, şunları kaydetti:
"TUSAŞ özelinde Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip olmak üzere üç tane savaş uçağından bahsediyoruz. Bunlar arka arkaya yapılıyor ve hızlı yapılıyor. ATAK için İtalyanlarla beraber çalışmıştık. Gökbey aynı zamanda başlatıldı. Yani ATAK, Gökbey ve bir de Gökbey'in savaşan versiyonu var, 6 tonluk T629 savaş helikopteri. Gökbey'in motoru da TEI tarafından yapıldı. Yani motoru da yerli olan Gökbey'den bahsediyoruz."
"ATAK-2 APACHE'DEN BİLE ALLAH'IN İZNİ İLE DAHA İYİ OLACAKTIR"
ATAK-2 hakkında bilgi veren Kotil, "Bu araç 11 tondur. Dünya klasında en iyi kabul edilen Apache'den bile Allah'ın izni ile daha iyi olacaktır. Çünkü çok iyi çalışıyoruz. Yılda 1.000 ila 1.200 mühendis alıyoruz. Mühendis sayımız şu anda neredeyse 6 bine gelmek üzere. 1.200 mühendisten başlamıştık. Şu andaki nüfusumuz 13 bine geldi. İnşallah gelecek sene sonunda 16 bin kişiye ulaşacağız." diye konuştu.
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş da ambargoların güçlendirici bir etkisi olduğunu, şirketin de Kıbrıs Harekatı'nda uygulanan ambargo neticesinde kurulduğunu söyledi.
Askeri kuvvetlerin bünyelerinde bulunan simülatörlerin tasarımlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Karakaş, "Örneğin, paraşüt simülatör de önemli bir alan. Geçenlerde Endonezya'ya ilk defa bu sistemin satışını yaptık. Azerbaycan'da da çok sağlam girişimlerimiz oldu. Keskin nişancı, bomba imha gibi simülatörlerden tutun da sivil havacılık camiasına, Airbus 320 simülatörlerini, Boeing 737 MAX simülatörünün de tamamen tasarımının geliştirilmesini yapıyoruz. Dünyada bu alanda ihracat yapan bir şirket olmayı başardık." dedi.
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