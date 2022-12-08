TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Milli Muharip Uçak için tarih verdi! MMU ilk uçuşu ne zaman?

Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim yaptığını, bu anlamda treni yakaladıklarını aktaran Kotil, şunları kaydetti:

"TUSAŞ özelinde Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip olmak üzere üç tane savaş uçağından bahsediyoruz. Bunlar arka arkaya yapılıyor ve hızlı yapılıyor. ATAK için İtalyanlarla beraber çalışmıştık. Gökbey aynı zamanda başlatıldı. Yani ATAK, Gökbey ve bir de Gökbey'in savaşan versiyonu var, 6 tonluk T629 savaş helikopteri. Gökbey'in motoru da TEI tarafından yapıldı. Yani motoru da yerli olan Gökbey'den bahsediyoruz."