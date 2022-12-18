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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret ve EYT açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika asgari ücret ve EYT açıklaması!

Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete yapılacak zama çevirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret ve EYT açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret Odası'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarında satır başları şöyle:

EYT'DE SON DURUM

Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.

Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.

ASGARİ ÜCRET

İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

Bakan Bilgin, dün Erzurum'da yaptığı başka bir açıklamada ise "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bilgin şöyle konuşmuştu:

"Önümüzdeki salı günü tekrar ASGARİ ÜCRET komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum."

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