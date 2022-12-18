Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret ve EYT açıklaması!
Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete yapılacak zama çevirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret ve EYT açıklaması geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret Odası'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin'in açıklamalarında satır başları şöyle:
EYT'DE SON DURUM
Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.
Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.
Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.
ASGARİ ÜCRET
İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
"SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"
Bakan Bilgin, dün Erzurum'da yaptığı başka bir açıklamada ise "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bilgin şöyle konuşmuştu:
"Önümüzdeki salı günü tekrar ASGARİ ÜCRET komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ
- Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?
- EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak'tan sona en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....
- Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI KAMPANYASI BAŞLADI: 18-31 Aralık indirimli katalog!
- TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ
- TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!
- 30 Dakikada ağrılarınızı YOK EDİYOR! Kulağınıza koyup bekletin mucizeye şahit olun! İşte, o yöntem...
- AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...
- THY'DEN MÜJDE! Yeni kabin memuru ve pilot alacak! 2023 yılı Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, şartları neler?
- DENEYEN BIRAKAMIYOR! Bir damlada KESİN ÇÖZÜM! Sirkenin içine bunu atınca sonuca inanamayacaksınız!
- AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur?