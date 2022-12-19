19 Aralık 2022, Pazartesi
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EYT’de takvim belli oldu! Faruk Erdem EYT’liye emeklilik rotasını canlı yayında anlattı
Milyonlarca insanın beklediği EYT’de son döneme girildi. Meclis’te bütçe görüşmelerinin bitmesinin ardından EYT için düğmeye basıldı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT’de takvim nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT’de takvimin nasıl olacağını canlı yayında anlattı.