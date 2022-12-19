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EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik planlanı yaparken merak edilen sorular da yanıt bulmaya başladı. Yaş şartının tamamen kalkması durumunda en önemli konu eksik prim günlerinin tamamlanması olacak. EYT ile emeklilik için 60g üne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:58
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EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik planlaması yapıyor. Düzenlemenin 26 Aralık'taki Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

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EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

Yaş şartının tamamen kalkması durumunda en önemli konu eksik prim günlerinin tamamlanması olacak. Doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsi yerine bir kısmını kullanabilir. Örneğin, EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli olacak.

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EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

SSK'lı olarak emekliliğe hak kazanan çalışanın memuriyette kazandığı fiili hizmet süresi zammı hizmet süresine eklenir ancak emeklilik yaşından düşülmez.

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EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre EYT ile emekliliğe hazırlananlar için bazı kritik detaylara ilişkin soruların yanıtları şöyle:

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EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

Memur olarak çalıştığım dönemde kazandığım yıpranma payı yaşı düşürür mü?
Sigortalı çalışarak memurluktan sonra 1260 gün SSK'lı olarak çalıştıysanız emekli olurken kamuda kazanılan yıpranma payı hizmet süresine eklenir ancak emeklilik yaşından düşülmez. Farklı sigortalılık statüsünde ödenen primler birleştirilerek toplam hizmet süresi üzerinden emekli olunabilir.