19 Aralık 2022, Pazartesi
EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik planlanı yaparken merak edilen sorular da yanıt bulmaya başladı. Yaş şartının tamamen kalkması durumunda en önemli konu eksik prim günlerinin tamamlanması olacak. EYT ile emeklilik için 60g üne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:58
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