EYT’de eksik prim günü detayı! Merakla beklenen sorular yanıt buldu

Yaş şartının tamamen kalkması durumunda en önemli konu eksik prim günlerinin tamamlanması olacak. Doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsi yerine bir kısmını kullanabilir. Örneğin, EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli olacak.