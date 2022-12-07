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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan 6’lı masanın ortak yönetim modeline sert tepki: Bu bir darbe hazırlığıdır

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan 6’lı masanın ortak yönetim modeline sert tepki: Bu bir darbe hazırlığıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde adeta vasıfsız bir cumhurbaşkanı adayı tarif etmiş, "Seçilen kişi bize sormadan bir tek imza bile atamayacak" demişti. Karamollaoğlu'nun bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Seçilmiş iradeyi etkisiz kılmak, hangi yolla olursa olsun bir darbedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 6'lı masanın ortak yönetimi için eşgüdüm kurulu modeline sert tepki gösterdi. Çizilen yol haritasının bir darbe hazırlığı olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, seçimleri kazanmaları halinde koalisyonla ülkeyi yöneteceklerini söylemişti. Seçilen cumhurbaşkanının masadaki partilerle çalışmaya razı olacağını vurgulamıştı.

A Haber'e konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise bu durumun anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Uçum, "Anayasa hükmü açıkça ihlal edilecek deniyor. İkincisi eğer halkın seçtiği cumhurbaşkanı anayasadan kaynaklanan görev ve yetkilerini yerine getiremeyecekse hükümet edemeyecekse kim yapacak bu işi. Meşruiyeti olmayan bir dar kadro yapacak." dedi.

"BU BİR DARBE HAZIRLIĞIDIR"

Uçum, "Seçilmiş iradeyi etkisiz kılmak hangi yolla olursa olsun bir darbedir" dedi. Uçum, "Bu insanlar yaptıkları bu açıklamayla halkın iradesini istismar ederek seçimi istismar ederek Türkiye'yi bir darbeye hazırlıyorlar. Bir kadro darbesine, dar kadro darbesine hazırlıyorlar. Bir sivil darbeye hazırlıyorlar. Bu hukuka da aykırıdır, bu siyasi meşruiyete de aykırıdır, bu halkın iradesine ve tercihlerine de aykırıdır, bu halka karşı bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Halkın söz hakkının hiçe sayılacağını vurgulayan Mehmet Uçum, dile getirilen bu dayatmaya sert tepki gösterdi: "Halk sizin gösterdiğiniz adayı diyelim ki cumhurbaşkanı seçti, o sizinle çalışmaya niye razı olacak? Bu bir dayatmadır, bu halkın iradesine karşı bir dayatmadır."

Bu bir darbe hazırlığıdır "BU BİR DARBE HAZIRLIĞIDIR"

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