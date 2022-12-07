Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan 6’lı masanın ortak yönetim modeline sert tepki: Bu bir darbe hazırlığıdır

Uçum, "Anayasa hükmü açıkça ihlal edilecek deniyor. İkincisi eğer halkın seçtiği cumhurbaşkanı anayasadan kaynaklanan görev ve yetkilerini yerine getiremeyecekse hükümet edemeyecekse kim yapacak bu işi. Meşruiyeti olmayan bir dar kadro yapacak." dedi.

"BU BİR DARBE HAZIRLIĞIDIR"

Uçum, "Seçilmiş iradeyi etkisiz kılmak hangi yolla olursa olsun bir darbedir" dedi. Uçum, "Bu insanlar yaptıkları bu açıklamayla halkın iradesini istismar ederek seçimi istismar ederek Türkiye'yi bir darbeye hazırlıyorlar. Bir kadro darbesine, dar kadro darbesine hazırlıyorlar. Bir sivil darbeye hazırlıyorlar. Bu hukuka da aykırıdır, bu siyasi meşruiyete de aykırıdır, bu halkın iradesine ve tercihlerine de aykırıdır, bu halka karşı bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.