Bakan Dönmez'den 'Şırnak' müjdesi: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir
Bakan Dönmez'den Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şırnak'taki petrol arama çalışmaları karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
"KARADA YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN BİRİSİ"
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."
"ELEKTİRİK YA DA DOĞAL GAZ İÇİN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."
Ayrıntılar geliyor...
ŞIRNAK'TAKİ PETROL KEŞFİ
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak'ta bulunan ve adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Gabar Dağı ile ilgili bir yazıyı köşesine taşımıştı.
Donat, yazısında "Şırnak'ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı'ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.
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