Bakan Dönmez’den ’Şırnak’ müjdesi: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

"KARADA YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN BİRİSİ"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."