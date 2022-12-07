A HABER EKİBİ TERÖR YUVASI KÖYÜ GÖRÜNTÜLEDİ! Zor Mağar Köyü 8 yıldır işgal altında
Türk Silahlı Kuvvetleri, Ayn El Arap kırsalında bulunan Zor Mağar Köyü’ndeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. A Haber ekibi, terör yuvası olan köyü görüntüledi. Bölgede terör örgütünün sözde karargah olarak kullandığı ve başlarına yıkılan yapılar dikkat çekiyor.
Terör örgütü PKK/PYD hain saldırılarını işte buralardan gerçekleştiriyor. Ancak o noktalar teröristlerin başına yıkılıyor. A Haber kameramanın kadrajında olan yer, terör örgütü PKK'nın 8 yıldır işgali altında bulunan Ayn El Arap yani Arap Pınar'ına bağlı Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar Köyü...
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere bölgeyi dar ediyor. Bugüne kadar Zor Mağar'daki birçok hedef yok edildi. Teröristlerin kullandığı sözde karargah noktalarını Karkamış ilçesinden görmek mümkün. İşte o noktalar hainlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.
Zor Mağar Köyü'nde sivil vatandaş yaşamıyor. Çünkü PKK işgalinin ardından göçe zorlanan Sünni Araplar bölgeyi terk etti. 2016 yılında Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus'taki DEAŞ teröründen ve saldırılarından kurtulan Karkamışlılar, şimdi Zor Mağar Köyü'nün de terörden temizlenmesini bekliyor.
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