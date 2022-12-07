07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A HABER EKİBİ TERÖR YUVASI KÖYÜ GÖRÜNTÜLEDİ! Zor Mağar Köyü 8 yıldır işgal altında

A HABER EKİBİ TERÖR YUVASI KÖYÜ GÖRÜNTÜLEDİ! Zor Mağar Köyü 8 yıldır işgal altında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
ABONE OL
A HABER EKİBİ TERÖR YUVASI KÖYÜ GÖRÜNTÜLEDİ! Zor Mağar Köyü 8 yıldır işgal altında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ayn El Arap kırsalında bulunan Zor Mağar Köyü’ndeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. A Haber ekibi, terör yuvası olan köyü görüntüledi. Bölgede terör örgütünün sözde karargah olarak kullandığı ve başlarına yıkılan yapılar dikkat çekiyor.

İşte terör yuvası! A Haber görüntüledi İŞTE TERÖR YUVASI! A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Terör örgütü PKK/PYD hain saldırılarını işte buralardan gerçekleştiriyor. Ancak o noktalar teröristlerin başına yıkılıyor. A Haber kameramanın kadrajında olan yer, terör örgütü PKK'nın 8 yıldır işgali altında bulunan Ayn El Arap yani Arap Pınar'ına bağlı Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar Köyü...

Köyün çevresindeki hakim tepelerde teröristlerin Türkiye'ye karşı yaptığı kuleler, sözde karargah binaları, mevzi ve siperler var. Bölgede zaman zaman Rusya'ya ait helikopterler devriye atıyor. A Haber ekibi o anları da kaydetti.

Buradaki teröristlerin varlığı hem Gaziantep'in Karkamış ilçesini, hem de Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'u tehdit ediyor. Çünkü terör örgütü bu bölgelere hain saldırılar düzenliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere bölgeyi dar ediyor. Bugüne kadar Zor Mağar'daki birçok hedef yok edildi. Teröristlerin kullandığı sözde karargah noktalarını Karkamış ilçesinden görmek mümkün. İşte o noktalar hainlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.

Zor Mağar Köyü'nde sivil vatandaş yaşamıyor. Çünkü PKK işgalinin ardından göçe zorlanan Sünni Araplar bölgeyi terk etti. 2016 yılında Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus'taki DEAŞ teröründen ve saldırılarından kurtulan Karkamışlılar, şimdi Zor Mağar Köyü'nün de terörden temizlenmesini bekliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Türkiye’nin 2 ana hedefi! İŞTE TÜRKİYE'NİN 2 ANA HEDEFİ!
2 terörist etkisiz hale getirildi 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Mehmetçik yerli teçihazatlarla vatan nöbetinde MEHMETÇİK YERLİ TEÇİHAZATLARLA VATAN NÖBETİNDE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA