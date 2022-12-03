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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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