Suriye sınırındaki Mehmetçik, yerli teçihazat ve silahlarla vatan nöbeti tutuyor
Türkiye'nin en uzun kara hududu olan Suriye hattında görev alan şanlı Türk askeri, yerli üretim silah, teçhizat ve sistemlerle vatan nöbeti tutmaya devam ediyor.
SINIRDA KUŞ UÇURTMUYORLAR
Sınır hattında kuş uçurtmayan "Hudut Kartalları", terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişler ile kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor.
7/24 NÖBET
Sınır boyunca her biri 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde 7 tonluk bloklardan oluşan modüler beton duvarların ardındaki yaşam kulelerinden 7 gün 24 saat sınırı gözetleyen askerlerin en büyük yardımcısı ise ASELSAN tarafından üretilen "DRAGONEYE" Elektro-Optik Sensör Sistemi...
Mehmetçik, gece gündüz demeden görüş mesafesi yüksek, tespit ve teşhis yapabilme özelliğine sahip olan bu cihaz ile özellikle kritik yerlerde harekete duyarlı ve güneş enerjisiyle çalışan "video kapan" cihazı da aktif olarak kullanıyor.
"Video kapan", çevresinden herhangi bir şeyin geçmesi durumunda anında görüntü alıp bunu kontrol merkezine iletiyor. Olumsuz durum tespit edilirse hazırda bekleyen tim o noktaya sevk ediliyor.
SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR
Askerler, sınırı geçmek için açılan tünellerin tespiti için de teknolojiden faydalanıyor. 4 teker üzerine kurulu olan ve hareket edebilen "yer altı görüntüleme radarı", elektromanyetik dalgalarla yerin altındaki çukur, boşluk ve tünelleri tespit ediyor.
"HASSAS BURUNLAR" DA GÖREVDE
Güvenlik güçlerinin her yerde en büyük destekçilerinden olan "hassas burunlar" da sınır güvenliğinde askerin yanında görev yapıyor. Farklı cinslere ait eğitimli köpekler, askerlerle sınır devriyesi atıyor. Özellikle kötü hava koşullarında bu köpekler hassas burunları sayesinde kaçak geçişlerin tespiti için kullanılıyor.
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