Suriye sınırındaki Mehmetçik, yerli teçihazat ve silahlarla vatan nöbeti tutuyor

SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Askerler, sınırı geçmek için açılan tünellerin tespiti için de teknolojiden faydalanıyor. 4 teker üzerine kurulu olan ve hareket edebilen "yer altı görüntüleme radarı", elektromanyetik dalgalarla yerin altındaki çukur, boşluk ve tünelleri tespit ediyor.