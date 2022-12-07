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Sözcü Gazetesi’nin “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı! A Haber’de sert tepki

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Sözcü Gazetesi’nin “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı! A Haber’de sert tepki

Sözcü Gazetesi yine asılsız bir habere imza attı. Bu kez hedeflerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vardı. Gazete halk ekmeğe ilişkin "göz boyama" başlığıyla, kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Şanlıurfa Belediyesi BELTUR Genel Müdürü İbrahim Emiroğlu, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emiroğlu, "Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mevcut olan büfelerimizin hiçbirisi Cumhurbaşkanımızın geçiş güzergahı üzerinde bulunmamakta." dedi.

Sözcü Gazetesi, Şanlıurfa'daki halk ekmek büfelerini hedef aldı.

Sözcü’nün “Halk ekmek” çarpıtması SÖZCÜ'NÜN "HALK EKMEK" ÇARPITMASI

Asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan Sözcü Gazetesi'ne Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, halk ekmek üretim noktasından cevap verdi.

Şanlıurfa Belediyesi BELTUR Genel Müdürü İbrahim Emiroğlu, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MANŞET YALAN FABRİKA GERÇEK"

"1 Ocak itibariyle halkımıza arz edeceğiz." ifadelerini kullanan Emiroğlu, "Manşetin yalan fabrikanın gerçek olduğunu hep birlikte halkımıza göstermiş olacağız." dedi.

Emiroğlu, "Ekmeğin fiyatı 2,5 lira olacak çalışmamız var sonuçlanırsa daha aşağı fiyatlardan halkımıza sunacağız. Satış büfeleri için 35 noktayı tespit ettik. Bunların ilk 10'unu yerleştirmiş durumdayız. Esnafımızı üzmeyecek şekilde tespitler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunu yanıltmaya çalışan Sözcü'yü eleştiren Emiroğlu, "Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mevcut olan büfelerimizin hiçbirisi Cumhurbaşkanımızın geçiş güzergahı üzerinde bulunmamakta." şeklinde konuştu.

Sözcü’nün “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı SÖZCÜ'NÜN "HALK EKMEK" ÇARPITMASI BOŞA ÇIKTI

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