Sözcü Gazetesi’nin “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı! A Haber’de sert tepki
Sözcü Gazetesi yine asılsız bir habere imza attı. Bu kez hedeflerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vardı. Gazete halk ekmeğe ilişkin "göz boyama" başlığıyla, kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Şanlıurfa Belediyesi BELTUR Genel Müdürü İbrahim Emiroğlu, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emiroğlu, "Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mevcut olan büfelerimizin hiçbirisi Cumhurbaşkanımızın geçiş güzergahı üzerinde bulunmamakta." dedi.
Sözcü Gazetesi, Şanlıurfa'daki halk ekmek büfelerini hedef aldı.
Asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan Sözcü Gazetesi'ne Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, halk ekmek üretim noktasından cevap verdi.
Şanlıurfa Belediyesi BELTUR Genel Müdürü İbrahim Emiroğlu, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"MANŞET YALAN FABRİKA GERÇEK"
"1 Ocak itibariyle halkımıza arz edeceğiz." ifadelerini kullanan Emiroğlu, "Manşetin yalan fabrikanın gerçek olduğunu hep birlikte halkımıza göstermiş olacağız." dedi.
Emiroğlu, "Ekmeğin fiyatı 2,5 lira olacak çalışmamız var sonuçlanırsa daha aşağı fiyatlardan halkımıza sunacağız. Satış büfeleri için 35 noktayı tespit ettik. Bunların ilk 10'unu yerleştirmiş durumdayız. Esnafımızı üzmeyecek şekilde tespitler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kamuoyunu yanıltmaya çalışan Sözcü'yü eleştiren Emiroğlu, "Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mevcut olan büfelerimizin hiçbirisi Cumhurbaşkanımızın geçiş güzergahı üzerinde bulunmamakta." şeklinde konuştu.
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