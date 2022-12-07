Sözcü Gazetesi’nin “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı! A Haber’de sert tepki

Şanlıurfa Belediyesi BELTUR Genel Müdürü İbrahim Emiroğlu, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MANŞET YALAN FABRİKA GERÇEK"

"1 Ocak itibariyle halkımıza arz edeceğiz." ifadelerini kullanan Emiroğlu, "Manşetin yalan fabrikanın gerçek olduğunu hep birlikte halkımıza göstermiş olacağız." dedi.