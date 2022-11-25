Seçim anketleri güncellendi! İşte AK Parti'nin oy oranı! Cumhur İttifakı'nda son durum ne? AK Partili Mustafa Şen açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptığı açıklamada 2023 seçimlerine yönelik son anket çalışmasına detayları paylaştı. Şen AK Parti'nin oylarının yükselişe geçtiğini belirtirken, son oy oranlarını da paylaştı. Peki son seçim anketinde kim önde? AK Parti'nin oy oranı kaç? İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen,partisinin Giresun il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Giresun ve ilçelerinde bulunduklarını söyledi.
AK Parti'nin seçim çalışmalarına çok önce başladığını aktaran Şen, şunları kaydetti:
"Siyaset, bina dışında olursa o kadar üretken ve verimli olabiliyor. Ne kadar binanın içindeyseniz o kadar kötü, ne kadar binanın dışındaysanız, ne kadar insanlarla birlikteyseniz o kadar iyi, verimli. AK Parti bunu baştan beri yapıyor zaten. Bunu baştan beri böyle yaptığı için, 15 seçimin 15'ini de kazandı
Burada, Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik seviyesine çıkardığı liderliğinin çok büyük etkisi var. Çok eski bir teşkilatçı. İşin ruhunu çok iyi bilen bir siyasetçi. Dolayısıyla kendisi sürekli hareket halinde, teşkilatı da sürekli hareket halinde."
MUHALEFETE ELEŞTİRİ
"AK Parti'yi düşürelim de devlet düşsün. Cumhur ittifakını düşürelim de devlet düşsün, ülke düşsün' diyecek kadar kendinden geçmiş bir güruhla karşı karşıyayız." diyen Şen, "Allah muhafaza eylesin. Bir parti seçilir, seçilmez, bir iktidar gelir, gider ama devletin, ülkenin baki olması gerekir. Bu ayrımı yapacak bir muhalefete ihtiyacımız var. Böyle olduktan sonra, yani 'benim ülkem yaşasın', 'ülkeme zarar gelecekse ben o siyaseti yapmam', 'siyaset meselesi değil öncelikli olan memleket meselesidir' diyen bir muhalefet olduktan sonra başımızın tacı ama maalesef biz böyle bir muhalefet göremiyoruz." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI
AK Parti'nin oy oranının yüzde 41-42 civarında olduğunu vurgulayan Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Cumhur ittifakının şu anda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu net görüyoruz. Burada herhangi bir tereddüt yok. Yüzde 50'nin üzerine oturdu. Bir ara düşmüştü biliyorsunuz. AK Parti 34'e düşmüştü şimdi de 40'ın üzerindeyiz. Neden Cumhur ittifakı 55 olmasın.
52'NİN ÜSTÜNDE OLMALIYIZ
Olabilir ve bunu net görüyoruz. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 ile seçilmişti. Şimdi 52'nin üzerinde olması gerekmez mi? Bize yakışan o değil midir? Bugün onun için buradayız. Onun için burada ve başka illerde bu çalışmaları yapıyoruz. Biz milletimizin bu şekilde teveccüh göstereceğine inanıyoruz."
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