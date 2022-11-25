Seçim anketleri güncellendi! İşte AK Parti’nin oy oranı! Cumhur İttifakı’nda son durum ne? AK Partili Mustafa Şen açıkladı

AK Parti'nin seçim çalışmalarına çok önce başladığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Siyaset, bina dışında olursa o kadar üretken ve verimli olabiliyor. Ne kadar binanın içindeyseniz o kadar kötü, ne kadar binanın dışındaysanız, ne kadar insanlarla birlikteyseniz o kadar iyi, verimli. AK Parti bunu baştan beri yapıyor zaten. Bunu baştan beri böyle yaptığı için, 15 seçimin 15'ini de kazandı