Son seçim anketi gündemi salladı! O partiler ters köşe! Yeni ittifakın adı ve liderini duyurdu...

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçime yönelik anket sonuçları da teker teker açıklanmaya devam ediyor. O rakamları A Haber ekranlarında yorumlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan flaş bir tahminde bulundu. Sayan ayrıca kurulacak yeni ittifakın adını ve liderini duyurdu. Peki son anketlerde AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oy oranı kaç? İşte detaylar...