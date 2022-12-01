Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberleri...Bursa Osmangazi’de tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi.
Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.
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