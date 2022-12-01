01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Bursa’da tek motorlu uçak düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri...Bursa Osmangazi’de tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA