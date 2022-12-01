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Asgari ücret 9 bin TL'yi görebilir! 2023'te de iki kez zam yapılacak iddiası! Faruk Erdem asgari ücret için o şartı açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Asgari ücret 9 bin TL’yi görebilir! 2023’te de iki kez zam yapılacak iddiası! Faruk Erdem asgari ücret için o şartı açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yapılacak olan zam miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrette kritik konunun belirlenecek ücretin altı aylık veya yıllık enflasyon bakılarak hesaplanması olduğunu söyleyen Erdem, yıllık enflasyona bakıldığı takdirde asgari ücretin 9 bin TL'yi geçebileceğini söyledi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yönelik yapılacak zamma ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

İLK TOPLANTI 7 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldiği toplantıda Asgari Ücret Komisyonu'nun 7 Aralık'ta toplanması kararlaştırıldı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

81 MİLYONA DOKUNACAK BİR RAKAM

Adı asgari ama etkisi çok azami bir ücretten bir gösterge ücretinden bahsediyoruz. Devlet bundan daha az maaş veremezsin bundan çok ver diyor. Asgari ücret 81 milyona dokunan bir rakam.

BU SENE DE İKİ KEZ BELİRLENECEK GİBİ DURUYOR

Bu sene asgari ücrette iki yenilik oldu. Devrim niteliğinde bir kararla vergi kaldırıldı. 2016'dan bu yana asgari ücret iki kez belirlendi. Bu sene de asgari ücret iki kere belirlenecek gibi duruyor. 6 aylık enflasyona bakılacak ve alım gücünün önüne geçilecek.

GENEL OLARAK 3-5 PUAN ÜSTÜNDE

Burada altı aylık enflasyona mı bakılacak bu çok önemli. Bu da bir ihtimal. Genelde bir önceki yılın enflasyonun 3-5 puan üstünde olmuş asgari ücret.

7500 LİRA MI 9000 LİRA MI?

Yıl sonu enflasyonu yüzde 65-75 arasında bekleniyor. Ama burada kaç aylık enflasyona bakılacağı önemli. Burada eğer yıllık enflasyona bakılırsa yüzde 70 enflasyonla birlikte 9 bin liraya bulan bir asgari ücret çıkıyor. Ama 6 aylık enflasyona bakarsak 7500-8250 lira olacak gibi duruyor. Ama burada Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Cumhurbaşkanımız takdirleri de olacak.

KOMİSYON NEYE KARAR VERECEK?

Komisyonun karar vereceği şey altı aylık ve yıllık enflasyon tercihi olacak.

7500 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK

Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak ise yaptığı açıklamada "Benim fikrime göre 7500 TL'nin altında olacak gibi gözükmüyor. İşçinin lehine yönelik de Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşu olacaktır."

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