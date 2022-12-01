SON DAKİKA: Bursa'da uçak nereye düştü? Ölü ve yaralı var mı? Bursa'da uçak kazasının sebebi ne? Tek motorlu uçak nedir, özellikleri neler?
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen uçak kazası sonrası vatandaşlar arama motorlarında "Bursa'ya uçak mı düştü, nereye düştü?", "Ölü ve yaralı var mı?" şeklinde araştırmalara sebep oldu. Peki Bursa uçak kazası ölü ve yaralı var mı? Bursa'da uçak nerede düştü? Bursa uçak kazasının sebebi ne? Düşen uçağın modeli nedir?
Bursa uçak kazasının sebebi ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Bursa'da saat 15.40 sıralarında eğitim uçağı düştü. Yaşanan kazanın ardından 2 kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu kazanın detayları merak ediliyor. Peki Bursa uçak kazası ölü ve yaralı var mı? Bursa'da uçak nerede düştü? Bursa uçak kazasının sebebi ne? Düşen uçağın modeli nedir? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle hava aracı düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlar olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri, hava aracındaki yangına müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!
Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sakarya'dan kalkan ve bir işadamına ait olan uçağın düşmesi ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcı Ramazan Solmaz olay yerinde bizzat inceleme yapıyor.
DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın Sakarya Pamukova'dan kalktığını ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova'dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa'da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı"dedi.
Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.
TEK MOTORLU UÇAK NEDİR?
Tek motorlu jetlerin hızları saatte 667 kilometreye kadar çıkabiliyor. Menzil ise 1800 ila 2500 kilometre arasında. Yani İstanbul'dan kalkan tek motorlu jet batıda Viyana, doğuda da Van'a uçabilecek.
Yeni nesil tek motorlu jetlerin en büyük özelliği amatör pilotlar için basit kullanımı. Tüm veriler uçağın kokpitindeki üç ana ekrandan takip edilebiliyor. Geniş kanat yüzeyi sayesinde uçaklar düşük hızlarda havada rahatlıkla tutunabiliyor. Böylece kısa pistlere inip kalkabiliyor.
Tek motorlu uçakların en büyük sorunu gelişen teknolojilere rağmen birçok ülkede gece ve buzlanma şartlarında uçmalarına izin verilmemesi. Bu nedenle işadamları küçük jetlerde çift motorlu modellere yöneliyor. Halen tek motorlu uçaklara gece uçuş iznini sadece ABD, Kanada ve Avustralya, Avrupa'da ise Danimarka, Finlandiya ve Norveç veriyor.
JET MOTORLU UÇAK
Jet uçağı, jet motorları tarafından uçurulan uçak türü. Jet uçakları genel olarak pervane gücüyle çalışan uçaklardan çok daha hızlı ve daha yüksek irtifalarda uçmaktadır, ortalama uçuş yüksekliği 10,000 ila 15,000 metre kadardır (yaklaşık 33,000 ila 49,000 ft). Bu irtifalarda jet motorları uzun mesafelerde azami verim sağlar. Pervane gücüyle çalışan motorlar ise azami verimi daha alçak irtifalarda sağlamaktadırlar. Ayrıca Jet uçakları diğerlerinin aksine sesten daha hızlı hareket edebilmektedirler.
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