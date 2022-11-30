İşte tüm asgari ücret senaryoları! Bu rakamın altına düşmeyecek! İşte kulislerde beklenen minimum asgari ücret miktarı...

BAKAN BİLGİN: ENFLASYON TAHRİBATI DEVAM EDİYOR

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.