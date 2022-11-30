İşte tüm asgari ücret senaryoları! Bu rakamın altına düşmeyecek! İşte kulislerde beklenen minimum asgari ücret miktarı...
Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak olan yıllık zamma çevrildi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilk toplantı kısa süre içinde düzenlenecekken, konuya ilişkin tahminler de gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber ekranlarında beklediği minimum asgari ücret rakamını duyurup "Bu rakamın altına düşeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte muhtemel asgari ücret rakamları...
Asgari ücrete ilişkin zam miktarının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM BAŞLADI
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
KRİTİK GÖRÜŞME YARIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.
BAKAN BİLGİN: ENFLASYON TAHRİBATI DEVAM EDİYOR
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
TOPLAMDA YÜZDE 80 ZAM
Bu sene geçmiş dönemlere göre iki defa zam yapıldı. Bu sene toplamda yüzde 80 zam geldi. Şu anki uygulamada da 5550 TL bir asgari ücret var.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Burada enflasyon belirleyici nokta olacak. Asgari ücret enflasyonun 5 ila 8 puan üstünde oluyor. İlk 6 ay için enflasyon oranı verildi. Kasım enflasyonu 5 Aralık'ta açıklanacak.
879 LİRALIK FARK
Enflasyonun üzerinde olacak ve ve 16 civarında olacak enflasyon. Refah payı da eklenecek bu rakamlara. Geçen sene gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. 879 liralık bir fark işçilerin sırtından alındı.
"MİNİMUM 7700 LİRA OLACAK"
7700 liranın altına düşeceğini pek düşünmüyorum. Bu net asgari ücret. Bir de bunun işveren maliyeti var. Maliyeti 10 bin lirayı bulacak.
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