TSK’dan Suriye’ye kara harekatı sinyali! Son hazırlıklar tamam | A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu açıkladı

TÜRKİYE KARADAN HAREKAT BAŞLATACAK

Ancak Başkan Erdoğan, başta olmak üzere bir çok yetkili bu harekatın hava ile sınırlı kalmayacağını kara harekatının da gerçekleşeceğini söylemişti.

İŞTE HAREKAT İÇİN 3 BÖLGE

Başkan Erdoğan 3 yeri işaret etmişti. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab yen ismi ile de Arap Pınarı bölgesi.

O açıklamaların hemen ardından sınır hattında hareketlilik yaşanmaya başladı ve devam ediyor.