TSK'dan Suriye'ye kara harekatı sinyali! Son hazırlıklar tamam | A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu açıkladı
Türk silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile (ÖSO) koordineli olarak Suriye’nin kuzeyine gerçekleşmesi an meselesi olan kara harekatı için geri sayım başladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sınırda yaşanan hareketliliğe dair son durumu aktardı. Peki, kara harekatı ne zaman başlıyor?, TSK ve ÖSO kaç noktadan saldıracak? İşte detaylar…
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
PKK'YA HAVADAN AĞIR DARBE
19 Kasım'ı - 20 Kasım'a bağlayan gece Pençe Kılıç Hava Harekatı gerçekleşmişti.
70 hava unsuru ile birlikte 50 savaş uçağı 20 silahlı insansız hava aracı ve ilk kez de AKINCI taarruzi insansız hava aracı bu harekatta görev almıştı.
TÜRKİYE KARADAN HAREKAT BAŞLATACAK
Ancak Başkan Erdoğan, başta olmak üzere bir çok yetkili bu harekatın hava ile sınırlı kalmayacağını kara harekatının da gerçekleşeceğini söylemişti.
İŞTE HAREKAT İÇİN 3 BÖLGE
Başkan Erdoğan 3 yeri işaret etmişti. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab yen ismi ile de Arap Pınarı bölgesi.
O açıklamaların hemen ardından sınır hattında hareketlilik yaşanmaya başladı ve devam ediyor.
O andan itibaren zaman zaman savaş uçaklarımız ağırlıklı olarak da sınırdaki topçu birliklerimiz İHA'lar tarafından tespit edilen PKK terör örgütüne ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Operasyon kapsamında bugüne kadar yüzlerce PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖR YUVALARI YERLE BİR!
Yine saydığımız bu 3 bölgede de terör örgütüne ait sözde karargâhlar, mühimmat depoları, kontrol, nöbet noktaları farklı farklı yerler tam isabetle imha edildi. Son birkaç gündür bu atışlar biraz azaldı. Ama hiç durmadı. Gece gündüz hedefler vurulmaya devam edildi.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Zırhlı araç sevkiyatları, askeri personel takviyelerini görmekteyiz. Bundan önceki harekatlardaki olduğu gibi çok yoğun bir sevkiyat yok. Ancak bunun nedeni ise Türkiye sınır hattında oldukça güçlü, kuvvetli ve hazır vaziyette.
HAREKAT AN MESELESİ! HAZIRLIKLAR TAMAM
Bir taraftan da Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte özgürleştirilen noktalarda TSK'nın üs bölgeleri var. O noktalarda da hazırlıklar tamam. Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan komutanlar da (ÖSO) toplantılar yapmakta. Bu toplantılara bizim istihbarat yetkililerimiz de katılmakta. Bakalım kara harekatı ne zaman başlayacak? Ancak son hazırlıkların artık tamamlandığını söyleyebiliriz.
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