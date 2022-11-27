Mehmetçik zorlu kış şartlarında görevde! Operasyonlar zor şartlarda nasıl yapılıyor?

Daha önce yapılan operasyonlara baktığımız zaman yani elimizde İHA'lar ve SİHA'lar yokken ya da bizim kendi optik ve teknik donanımlarımız bu kadar güçlü değilken teröristler sızma yapabiliyordu. Hele ki sisli, yağmurlu ve karanlık havada daha rahat bunu yapabiliyorlardı. İHA'lar kesif amaçlı SİHA'lar imha amaçlı çalışıyor. Bunun yanında bir termal kamera sistemleri geliştirdik. Bunlar bizim elimizi çok güçlendirdi ve işimizi kolaylaştırdı.