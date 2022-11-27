Mehmetçik zorlu kış şartlarında görevde! Operasyonlar zor şartlarda nasıl yapılıyor?
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlara aralıksız devam ediyor. Kış aylarına girilmesiyle birlikte binlerce metrelik rakımda, yer yer karlı arazide operasyonlar icra ediliyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut. Komandolar ve özel kuvvetler, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede kahramanca, korkusuzca ve en iyi şekilde görevlerini yerine getiriyor. Mehmetçiğin zorlu arazide ve hava şartlarındaki operasyonlarını A Haber canlı yayınına katılan emekli albay İbrahim Keleş değerlendirdi.
Terörü kaynağında kurutmaya karalı olan Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarına zorlu hava şartlarında da ara vermiyor. Operasyonlar binlerce metrelik rakımda, yer yer karlı arazide operasyonlar icra ediliyor.
Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava var ancak Mehmetçik görevini kahramanca sürdürüyor. Peki zorlu şartlarlar operasyonlar nasıl devam ediyor? Mehmetçik görevini nasıl yerine getiriyor? Hava şartları operasyonları nasıl etkiler? Sis, yağmur, yıldırım ve fırtına hangi riskleri taşır?
Emekli Albay İbrahim Keleş'in öne çıkan sözleri:
"Aralık ayına sadece birkaç gün kaldı. O bölgede özellikle yüksek kesimlerde kış şartları daha zorlu geçiyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi sabah görevi başlayan ya da akşam mesaisi biten bir durum değil. Mehmetçik 365 gün 24 saat vazife başındadır. Aynı zaman 4 mevsim görev yapar. Ona göre teçhizatlanma yapılmıştır.
Kış şartlarında Mehmetçik gerekli durumlarda operasyon yapmaktan çekinmez. Kış asker için bir engel değildir. Eğitim ve yapılanmada buna göre yapılır. Bu noktada bir sıkıntı yok. Erzurum'da yapılan kış tatbikatlarını görürsünüz. Yine araziye uygun beyaz kıyafetlerle görürüz bunları. Şubat atında hatırlanacağı üzere Güneş Harekatı yaptık. Binlerce komandoyla Irak kuzeyinde bele kadar gelen karda operasyon yapıldı. Bu noktada bizim askerimiz eğitimlidir.
Daha önce yapılan operasyonlara baktığımız zaman yani elimizde İHA'lar ve SİHA'lar yokken ya da bizim kendi optik ve teknik donanımlarımız bu kadar güçlü değilken teröristler sızma yapabiliyordu. Hele ki sisli, yağmurlu ve karanlık havada daha rahat bunu yapabiliyorlardı. İHA'lar kesif amaçlı SİHA'lar imha amaçlı çalışıyor. Bunun yanında bir termal kamera sistemleri geliştirdik. Bunlar bizim elimizi çok güçlendirdi ve işimizi kolaylaştırdı.
Bölgede 2 metre kadar görüşü düşüren bir sis var. Teröristler Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışmış. Fakat termal kameralarla tespit edildikleri için anında imha edildiler. Görünmeyen düşmanla mücadele etmek kolay değildir. Her zaman içerisinde riskler taşır. Düşmanı her hava ve arazi şartlarında görmek gerekiyor. Savunma Sanayii'nin geliştirdiği teçhizatlar ve cihazlar bize bu imkanı verdi."
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