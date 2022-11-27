AK Parti’de ’Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programına katılacak

Gençlik kolları olarak 2023 yılına giderken Cumhurbaşkanımızın işaret fişeğini vereceği seçimlerin gençlik kolları olarak buna güçlü bir vereceğiz. Biz bunu sadece burada değil 1 milyon 800 bin üniversite öğrencisiyle 1 milyon 300 bin lise öğrencisiyle ve bunun yanında 1 milyon 250 bin ilk defa oy kullanacak gençlerimizle yapacağız.