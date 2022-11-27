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AK Parti'de 'Büyük İstanbul' buluşması! Başkan Erdoğan İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programına katılacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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AK Parti’de ’Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programına katılacak

AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması bugün gerçekleşiyor. AK Parti seçim öncesi en büyük buluşmayı yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birlik, İrade, Zafer programında 17'de konuşacak. Peki Başkan Erdoğan 2023'e yönelik ne mesaj verecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek değerlendirdi.

AK Parti İstanbul'da sahadaki çalışmalarını hızlandıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri için çalışmaları başlatacak. Sandık görevlileri 14 hafta boyunca seçmenleri ziyaret edecek. 39 ilçede 2 milyon üye vekillerle beraber hanelerin kapısını çalacak.

Muhammed Cem Çekerek'in öne çıkan sözleri:

"Gerçekten çok güzel bir yaşıyoruz. Bugün 27 Kasım ve yüzbinleri ağırlayacağımız bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Gençlik Kolları olarak 20 bin kişilik bir kadroyla hareket ediyoruz. Bu dünyada sayılı bir örgüttür. 39 ilçede 974 mahallede 70 bin sokağın üzerinde teşkilatımızın saha ekibi var.

Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi sahadayız. Bizler gençliğin taleplerini beklentilerini alıyoruz ve bunları direkt şekilde Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz.32 bin sandıkta görevli, on binlerce gencimizi Kuzey Tribünü'nde Cumhurbaşkanı'nın karşısında bir şov hazırlıyorlar.

Bizler 2 haftadır burada yatıp kalkıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam karşısında bir tribünde özel hazırlığımız var. Bizler gençler olarak buraya erken saatlerde geldik ve o tribünü kapattık. Şovlar, tezahüratlar ve koreografiler hazırladık. Atkı şovlar olacak bunu için özel planlamalar yapıldı.

Burada Sandık Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber bu stadı dolduruyoruz. Sadece İstanbul Gençlik Kolları üye sayımız 400 bin üyeye sahip. Bu çok kıymetli sadece Türkiye'de değil dünyada da çok sayılı bir sayıda bu kadroya sahip bir gençlik yapılanması var. Bizler bunu sahada tüm ekiplerimizle birlikte yönetiyoruz.

Gençlik kolları olarak 2023 yılına giderken Cumhurbaşkanımızın işaret fişeğini vereceği seçimlerin gençlik kolları olarak buna güçlü bir vereceğiz. Biz bunu sadece burada değil 1 milyon 800 bin üniversite öğrencisiyle 1 milyon 300 bin lise öğrencisiyle ve bunun yanında 1 milyon 250 bin ilk defa oy kullanacak gençlerimizle yapacağız.

Bizler gençlere Türkiye Yüzyılı'nın neden demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz gençlerle görüşerek onları fikirlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıyoruz. AK Parti, gençlerin bunları tartışabildiği ve gündem haline getirebildiği tek partidir. Bizim ayırt edici özelliğimiz işte burada ortaya çıkıyor. Biz İstanbul Gençlik Kolları olarak kendimizdeki yükün ve gücün aynı zaman büyük sorumluluğun farkında olarak hareket ediyoruz."

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