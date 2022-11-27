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Terör örgütü Suriye'den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekatı birinci haftasını tamamladı. Havadan ve karadan ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor. Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın haberine göre; Suriye'nin kuzeyindeki bulunan Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri dün gece savaş uçakları ile vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 11:24
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Terör örgütü Suriye’den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

ŞEHBA İŞGAL ALTINDA
Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor.

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Terör örgütü Suriye’den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

Bugün Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

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Terör örgütü Suriye’den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

Fırat nehrinin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor.

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Terör örgütü Suriye’den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

Sabah, Fırat Kalkanı bölesinin en uç noktası olan Al Ghuz köyünde Şehba mıntıkasında nöbet tutan Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçılarını görüntüledi.

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Terör örgütü Suriye’den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA HAREKETLİ ANLAR
Sınırın sıfır noktasında inşa edilen askeri üslerde SMO savaşçıları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Savaşçılar ellerindeki dürbünler ile sürekli düşman mevzilerini gözetliyor.