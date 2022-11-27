Terör örgütü Suriye'den silinecek! Suriye Milli Ordusu sınır uçlarını temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekatı birinci haftasını tamamladı. Havadan ve karadan ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor. Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın haberine göre; Suriye'nin kuzeyindeki bulunan Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri dün gece savaş uçakları ile vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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