Mesut Hakkı Caşın’dan ABD’ye sert tepki: “Türkiye oyun oynamıyor kaybettiniz! Defolun gidin”
Türkiye’nin terör örgütü PKK-PYD’ye karşı kara ve hava harekatlarına negatif tavır sergileyen ABD’den skandal açıklamalar geldi. Türkiye’nin müttefiki olduğunu iddia eden ABD’nin bu ikiyüzlü tavırları büyük tepki topladı. A Haber’de yayınlan Satır Arası’na konuşan Uluslararası İlişkiler Uzm. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino'nun "Bu tür saldırılar koalisyon güçlerini ve sivil halkın güvenliğini tehlikeye atıyor" sözlerine sert tepki gösterdi ve "Şimdi gelelim kafasız o askere! General değil onbaşı olamaz. Nasıl söylüyor bu lafı! Saldırı kime karşı yapılır?" dedi. Pentagon, “Suriye'deki Amerikan askerinin güvenliği tehdit altında” ifadelerine de ateş püsküren Caşın, "Dost ateşine girme! Söylüyoruz buradan çıkın diye. Türkiye oyun oynamıyor (ABD)! Kaybettiniz arkadaş kaybettiniz! Bunu kabul edin. Defolun gidin" çıkışını yaptı.
"ABD'NİN GİZLİ BİR AJANDASI VAR"
A Haber'de yayınlan Satır Arası'na konuşan Uluslararası İlişkiler Uzm. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD koalisyon kuvveti diyor. Türkiye koalisyon kuvvetinin içerinde… Biz size ABD olarak tuttuk Diyarbakır'da İncirlik'te üs verdik NATO şemsiyesi altında. Orda görev nedir DEAŞ ile mücadele. Cumhurbaşkanı (Erdoğan) "10 bin DEAŞ'lıyı öldürdük" diyor. Bütün dünyaya söylüyor bunu. Dünyada en fazla bir şekilde DEAŞ'lı etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) o zaman bunu Başkan Obama'ya sonra Trump'a ve Biden'a! Gelin Türk Ordusu burada. Demek ki burada (ABD) gizli bir ajandaları var." dedi.
ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN SKANDAL SÖZLER
Son olarak CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino "Bu tür saldırılar koalisyon güçlerini ve sivil halkın güvenliğini tehlikeye atıyor ve Suriye ile bölgenin güçlüklerle kazanılmış istikrar ve güvenliğine zarar eriyor" sözleri büyük tepkiye neden olmuştu.
"GENERAL DEĞİL ONBAŞI OLAMAZ"
Bu konuya değinen ve Joe Buccino'yu topa tutan Mesut Hakkı Caşın, "(ABD) Şimdi gelelim kafasız o askere! General değil onbaşı olamaz. Nasıl söylüyor bu lafı! Saldırı kime karşı yapılır? BM Anlaşması açıktır. Anlaşmaya göre saldırı haksız yere bir başka devletin topraklarını işgal için! Türkiye saldırı yapmıyor ki! Türkiye'nin yapmış olduğu terör ile mücadeledir. Sen (ABD) olarak DEAŞ ile mücadele yapıyorsun burada. Mehmetçik'in hakkı orada terör ile mücadele. Sen nasıl onbaşısın! Neden ABD'nin güvenliğini tehlikeye atalım." ifadelerine yer verdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise "Salı günü SDG personeliyle paylaşılan üsse düzenlenen saldırı ABD birliklerinin 130 metre yakınına gerçekleşti" iddiasında bulundu.
Diğer yandan Pentagon "Suriye'deki Amerikan askerinin güvenliği tehdit altında" çıkışıyla terör örgütü PKK-PYD'ye kalkan olmuştu.
"TÜRKİYE OYUN OYNAMIYOR KAYBETTİNİZ! DEFOLUN GİDİN"
Bu hususa da açıklık getiren konunun uzmanı Caşın, "Demek ki burada Türkler burada Türkler Kürtleri katletmiyor. Türk pilotu hassas mühimmat kullanmaktadır. Hedef neresi ise orayı vuruyor. Demek ki çok iyi bir NATO subayı! Senin benim gelip yanımda olman lazım ama beni eleştiriyorsun. ABD askerinin orada ne işi var. Askerlikte bir kural var. Bilmiyorsa öğreteyim. (Türk) Genel Kurmay Başkanı bilgi vermiş! Dost ateşine girme! Söylüyoruz buradan çıkın diye. Çıkmazsan sen ölürsün! Bitti. Sen burada yoksun (ABD) arkadaş. Burası Mezopotamya! Biz Türk, Kürt ve Arap ile 10 binlerce senedir burada yaşamaktayız. Burası Müslümanların yeri senin ne işim var ABD! Defolup gideceksin buradan. Askerlerin de buradan gidecek. Ama bugün ama yarın. Türkiye oyun oynamıyor (ABD)! Kaybettiniz arkadaş kaybettiniz! Bunu kabul edin. Defolun gidin daha da başka bir şey söylemeyeceğim." cümleleri ile sözlerini tamamladı.
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