Mesut Hakkı Caşın’dan ABD’ye sert tepki: “Türkiye oyun oynamıyor kaybettiniz! Defolun gidin”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise "Salı günü SDG personeliyle paylaşılan üsse düzenlenen saldırı ABD birliklerinin 130 metre yakınına gerçekleşti" iddiasında bulundu.

Diğer yandan Pentagon "Suriye'deki Amerikan askerinin güvenliği tehdit altında" çıkışıyla terör örgütü PKK-PYD'ye kalkan olmuştu.

"TÜRKİYE OYUN OYNAMIYOR KAYBETTİNİZ! DEFOLUN GİDİN"

Bu hususa da açıklık getiren konunun uzmanı Caşın, "Demek ki burada Türkler burada Türkler Kürtleri katletmiyor. Türk pilotu hassas mühimmat kullanmaktadır. Hedef neresi ise orayı vuruyor. Demek ki çok iyi bir NATO subayı! Senin benim gelip yanımda olman lazım ama beni eleştiriyorsun. ABD askerinin orada ne işi var. Askerlikte bir kural var. Bilmiyorsa öğreteyim. (Türk) Genel Kurmay Başkanı bilgi vermiş! Dost ateşine girme! Söylüyoruz buradan çıkın diye. Çıkmazsan sen ölürsün! Bitti. Sen burada yoksun (ABD) arkadaş. Burası Mezopotamya! Biz Türk, Kürt ve Arap ile 10 binlerce senedir burada yaşamaktayız. Burası Müslümanların yeri senin ne işim var ABD! Defolup gideceksin buradan. Askerlerin de buradan gidecek. Ama bugün ama yarın. Türkiye oyun oynamıyor (ABD)! Kaybettiniz arkadaş kaybettiniz! Bunu kabul edin. Defolun gidin daha da başka bir şey söylemeyeceğim." cümleleri ile sözlerini tamamladı.