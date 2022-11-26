Mesut Hakkı Caşın’dan ABD’ye sert tepki: “Türkiye oyun oynamıyor kaybettiniz! Defolun gidin”

Türkiye’nin terör örgütü PKK-PYD’ye karşı kara ve hava harekatlarına negatif tavır sergileyen ABD’den skandal açıklamalar geldi. Türkiye’nin müttefiki olduğunu iddia eden ABD’nin bu ikiyüzlü tavırları büyük tepki topladı. A Haber’de yayınlan Satır Arası’na konuşan Uluslararası İlişkiler Uzm. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino'nun "Bu tür saldırılar koalisyon güçlerini ve sivil halkın güvenliğini tehlikeye atıyor" sözlerine sert tepki gösterdi ve "Şimdi gelelim kafasız o askere! General değil onbaşı olamaz. Nasıl söylüyor bu lafı? Saldırı kime karşı yapılır?" dedi. Pentagon, “Suriye'deki Amerikan askerinin güvenliği tehdit altında” ifadelerine de ateş püsküren Caşın, "Dost ateşine girme! Söylüyoruz buradan çıkın diye. Türkiye oyun oynamıyor (ABD)! Kaybettiniz arkadaş kaybettiniz! Bunu kabul edin. Defolun gidin" çıkışını yaptı.