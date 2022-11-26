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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu A Haber'de: Bölgede güvenli bir ulaşım sağlanacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu A Haber’de: Bölgede güvenli bir ulaşım sağlanacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da olacak. Yapımı tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Bu proje sayesinde bu yolumuz tam 4,5 metre kısalıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da olacak. Yapımı tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gurur günlerimizden bir tanesi bugün. Bizim da sanat eserimiz böyle oluyor. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Bölgenin üretimine, istihdamına, sanayisine, turizmine, tarımına canlılık katıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VİYADÜĞÜ

Burası Eğiste Hadimi Viyadüğü, toplam 1.372 metre uzunluğunda yani Türkiye'nin en uzun viyadüğü diyebiliriz buna. Burada böyle bir geniş açıklığı geçmek için yeni bir mühendislik çözümü ürettik biz burada.

Dengeli konsol tipinde 1.372 metre uzunluğunda ve 166 metre ayak yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek viyadüğü oldu burası. Ayrıca bunun bağlantısı olarak da 450 metre uzunluğunda bir tünelimiz var.

Ayak açıklıkları görüyorsunuz 70 metre genişliğinde bu açıklıklarda böyle bir coğrafi yapılarda yeni bir mühendislik çözümü üreterek bu projemizi bugün tamamlamış oluyoruz.

Bu proje sayesinde bu yolumuz tam 4,5 metre kısalıyor. Burası Konya – Alanya arasında önemli bir askı tamamlayan bir Eğişte Deresi'nin olduğu bir yer burası. Bu da hakikatten eskiden sıkıntılı meşakkatli olan seyahatler artık bu viyadük sayesinde ve bağlantı yollarımızla birlikte konfora keyfe dönüşüyor artık.

Bizim bu son 20 yıldır yapmış olduğumuz 28.800 kilometre bölünmüş yol sayesinde her yıl yakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Yine bunun yanında tam 7 milyar saat zamandan yıllık tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında kaza maliyetleri azalıyor. Kazalar neredeyse yok oluyor.

Bu 4,5 kilometre yolun kısalması o 4,5 kilometre de ne yol yani. Son derece sıkıntılı meşakkatli geçen yolculuklar artık bu yol ile hem konfor hem güvenli bir seyahate dönüşmüş oluyor. Ve kazalar ortadan kalkmış oluyor.

Yapmış olduğumuz bölünmüş yollar sayesinde her yıl trafik kazalarında taşıt sayısında bu kadar artış olmasına rağmen tam yüzde 82 oranında trafik kazalarında azalma oldu.

Bu yatırımlar sayesinde her yıl tam 13 bin tane vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli güvenli yollar sayesinde.

Bölgede güvenli bir ulaşım sağlanacak.

MALİYETİ NE KADAR?

Burasının maliyeti 2 milyar liranın üzerinde. Ama kısa sürede üretim olarak istihdam olarak yatırım olarak faydalardan dolayı geri alıyoruz.

Dünyada bütün her yerde krizler konuşulurken Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor. Bu Türkiye'ye özgü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük güçlü Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz bu altyapılarla.

Bakan Karismailoğlu A Haber’de BAKAN KARİSMAİLOĞLU A HABER'DE
Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır KONYA TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR
Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü açılıyor TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI VİYADÜĞÜ AÇILIYOR

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