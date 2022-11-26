Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu A Haber’de: Bölgede güvenli bir ulaşım sağlanacak

Dengeli konsol tipinde 1.372 metre uzunluğunda ve 166 metre ayak yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek viyadüğü oldu burası. Ayrıca bunun bağlantısı olarak da 450 metre uzunluğunda bir tünelimiz var.

Ayak açıklıkları görüyorsunuz 70 metre genişliğinde bu açıklıklarda böyle bir coğrafi yapılarda yeni bir mühendislik çözümü üreterek bu projemizi bugün tamamlamış oluyoruz.