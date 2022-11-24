ÖTV matrahı hesaplama: ÖTV matrahı nedir, matrah artırımı ne anlama geliyor?
ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Peki, ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır?
ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Araba almak isteyenler ÖTV matrah hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır?
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.
184 bin TL altındaki araçlar için yüzde 45,
220 bin TL altındaki araçlar için yüzde 50,
250 bin TL altındaki araçlar için yüzde 60
280 bin TL altındaki araçlar için yüzde 70 vergi ödenecek.
MATRAH NEDİR?
Otomobillerde vergi matrahı, otomobilin hiçbir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil ediyor. Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız yani üzerinde hiçbir vergi olmayan otomobilin fiyatının şu anda 200 bin lira olduğunu varsayarsak 200 bin liranın üzerine önce yüzde 70 ÖTV (Güncel matrahtan ötürü yüzde 70 dilimine giriyor), ardından da yüzde 18 KDV ekleniyor. Kısa hesaplama ile otomobilin vergili satış fiyatını hesaplarsak 200 bin liraya yüzde 70 ÖTV ekleniyor ve ortaya çıkan rakama da yüzde 18 KDV eklendiğinde bayi satış fiyatı ortaya çıkıyor. Bu da 200 bin lira matraha sahip Otomobil için 401 bin 200 lira oluyor.
ARAÇ MATRAH FİYATI NEDİR? KDV VE ÖTV ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.
Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araaca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.
Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.
MOTOSİKLETLERDE MATRAH
Motor silindir hacmi 250 cm3'ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı yüzde 8, 250 cm3'ün üzerinde olan motosikletler yüzde 37.
ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA MATRAH
Motor gücü 85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.
Yine ODD verilerine göre elektrikli araçlarda da satışların büyük çoğunluğu yüzde 60'lık dilimde gerçekleşiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?
- ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
- Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor
- Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
- Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- SON DAKİKA: Altın fiyatları son durum! Düştü mü, yükseldi mi? 24 Kasım Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru
- ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar
- TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?
- İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? KOVİD-19'A YAKALANDI! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste