ÖTV matrahı hesaplama: ÖTV matrahı nedir, matrah artırımı ne anlama geliyor?

MATRAH NEDİR?

Otomobillerde vergi matrahı, otomobilin hiçbir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil ediyor. Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız yani üzerinde hiçbir vergi olmayan otomobilin fiyatının şu anda 200 bin lira olduğunu varsayarsak 200 bin liranın üzerine önce yüzde 70 ÖTV (Güncel matrahtan ötürü yüzde 70 dilimine giriyor), ardından da yüzde 18 KDV ekleniyor. Kısa hesaplama ile otomobilin vergili satış fiyatını hesaplarsak 200 bin liraya yüzde 70 ÖTV ekleniyor ve ortaya çıkan rakama da yüzde 18 KDV eklendiğinde bayi satış fiyatı ortaya çıkıyor. Bu da 200 bin lira matraha sahip Otomobil için 401 bin 200 lira oluyor.