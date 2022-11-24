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ÖTV matrahı hesaplama: ÖTV matrahı nedir, matrah artırımı ne anlama geliyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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ÖTV matrahı hesaplama: ÖTV matrahı nedir, matrah artırımı ne anlama geliyor?

ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Peki, ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır?

ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Araba almak isteyenler ÖTV matrah hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

184 bin TL altındaki araçlar için yüzde 45,

220 bin TL altındaki araçlar için yüzde 50,

250 bin TL altındaki araçlar için yüzde 60

280 bin TL altındaki araçlar için yüzde 70 vergi ödenecek.

MATRAH NEDİR?

Otomobillerde vergi matrahı, otomobilin hiçbir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil ediyor. Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız yani üzerinde hiçbir vergi olmayan otomobilin fiyatının şu anda 200 bin lira olduğunu varsayarsak 200 bin liranın üzerine önce yüzde 70 ÖTV (Güncel matrahtan ötürü yüzde 70 dilimine giriyor), ardından da yüzde 18 KDV ekleniyor. Kısa hesaplama ile otomobilin vergili satış fiyatını hesaplarsak 200 bin liraya yüzde 70 ÖTV ekleniyor ve ortaya çıkan rakama da yüzde 18 KDV eklendiğinde bayi satış fiyatı ortaya çıkıyor. Bu da 200 bin lira matraha sahip Otomobil için 401 bin 200 lira oluyor.

ARAÇ MATRAH FİYATI NEDİR? KDV VE ÖTV ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.

Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araaca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.

Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.

MOTOSİKLETLERDE MATRAH

Motor silindir hacmi 250 cm3'ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı yüzde 8, 250 cm3'ün üzerinde olan motosikletler yüzde 37.

ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA MATRAH

Motor gücü 85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.

Yine ODD verilerine göre elektrikli araçlarda da satışların büyük çoğunluğu yüzde 60'lık dilimde gerçekleşiyor.

İşte yeni ÖTV matrah oranları İŞTE YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI

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