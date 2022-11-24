Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte detaylar...
Son dakika haberi... Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. İşte yeni matrah oranlarıyla eski oranların karşılaştırılması...
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.
184 bin TL altındaki araçlar için yüzde 45,
220 bin TL altındaki araçlar için yüzde 50,
250 bin TL altındaki araçlar için yüzde 60
280 bin TL altındaki araçlar için yüzde 70 vergi ödenecek.
İŞTE İLK DETAYLAR!
İŞTE İLK DETAYLAR!
2022 ÖTV MATRAH ORANLARI NASILDI?
ÖTV matrah oranlarına en son Ocak 2022 tarihinde bir düzenleme gelmişti. Buna göre ÖTV Matrahı vergisiz fiyat için;
120.000 TL altı: %45
120.000-150.000 TL: %50
150.000-175.000 TL: %60
175.000-200.000 TL: %70
200.000 TL üstü: %80 olarak belirlenmişti.
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