Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem | Deprem yeri neden şaşırttı? Vatandaşlar evlere girmek için ne yapmalı?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedildi. 5,9 şiddetinde deprem Karadere Fayı kuzeydoğu bölümünde meydana geldi. Peki deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem olma riski var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Sinan Can Öziçer anlattı.

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