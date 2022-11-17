Seçimlere damga vuracak ayrım! Sağcı solcudan milli ve gayri milliye... Başkan Erdoğan'ın İYİ Parti'ye çağrısı ne anlam taşıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan İYİ Parti'nin 6'lı masa içindeki partilerle aynı çizgide olmasının düşündürücü olduğunu ifade ederken "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek konumunu gözden geçirir" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Terör Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Başkan Erdoğan'ın Millet İttifakı içindeki doku uyuşmazlığını gördüğünü vurgularken Türkiye'de yaşanan fikir ayrılıklarının farklı bir boyut kazandığını ifade etti. Ağar, geçmiş yıllarda Türk milletinin sağcı ve solcu olarak ayrıldığı ancak günümüzde "Milli ve gayri milli" ayrımının yaşandığının altını çizdi. Ağar ayrıca "Bu seçimlerde bu temel yaklaşımın seçimlere damga vuracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan fondaş Ruşen Çakır İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin Başkan Erdoğan'ın davetine icabet edebileceğini belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyaretinde yaptığı açıklamalarda İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN: İYİ PARTİ MASAYI TERK EDİP KONUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ
Başkan Erdoğan İYİ Parti'ye 6'lı masadaki konumunu gözden geçirme tavsiyesinde bulunurken "Özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek konumunu gözden geçirir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Terör Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ağar'ın sözlerinde öne çıkanlar:
ERDOĞAN DOKU UYUŞMAZLIĞINI GÖRÜYOR
Siyasi anlamda rakip eksenleri bir şekilde birbirlerinin çatlaklarını görüp bunlardan üzerinden bir etki ortaya koymaları normal mi? Tabiki normal. Erdoğan kurt bir politikacı. 6'lı masa üzerindeki fikir ayrılıklarını, doku uyuşmazlığını çok iyi görüyor.
İYİ PARTİ'DEN MASAYA ZARAR VERECEK AÇIKLAMALAR GELDİ
İYİ Parti ekseninden 6'lı masanın bütünlüğüne zarar verecek açıklamalar da geldi. Erdoğan da bunların hepsini görüp bir etki ortaya koymak ister. Bu bir siyasi atmosfer. Bir temel rekabet meselesi var ve rakipler birbirlerinin saflarını ayrıştırmak isteyebilirler.
TÜRKİYE SAĞCI SOLCUDAN MİLLİ VE GAYRİ MİLLİYE GELDİ
Önceden Türkiye'de siyaset bir takım ayrılıklar üzerine inşa edilirdi. Sağcı solcu denirdi mesela. Ama bugün Türkiye'de milli ve gayri milli kavramları devreye girdi. 6'lı masa Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedefleyen terör örgütünün siyasi ayağıyla vermiş olduğu görüntüyle bir temel karar verici fotoğrafa dönüştü.
AMAÇLARI ERDOĞAN'I İNDİRMEK
Bir de Erdoğan karşıtlığı var. Amaçları sadece Erdoğan'ı görevinden indirmek. Ama bu onlar açısından yeterli gelmez.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTISIYLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ZARAR VERİR
HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar. Ama konu ulusal bir güvenlik olduğu zaman terör örgütünün uzantısı olan yapı ile işbirliği yapılması o gruba büyük zarar verir.
HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANI NELER YAPAR?
Eğer eklemlenebilirse Türkiye'ye büyük zarar verir. İçişleri Bakanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na gelmiş bir HDP'li figürün neler yapabileceğini düşünmek gerekiyor.
MİLLİLİK Mİ? YOKSA GAYRİ MİLLİLİKTEN DEVAM MI?
Benim temennim PKK'sız bir siyaset. Erdoğan da bunu görüyor ülkeye vereceği zararı da görüyor. Bunla ilgili hassasiyeti olduğuna inandığı İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunuyor.
İYİ Parti Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan bir masanın bir parçası. Zaman içinde ne yapacaklarını göreceğiz. Türkiye büyük bir hızla milli ve gayri milli ayrımına sürüklendi. Bunun içinde pek çok parametre var. Bu seçimlerde bu temel yaklaşımın seçimlere damga vuracağını düşünüyorum.
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEKLER
Partilerin alacakları pozisyonlar sadece partilerin geleceği açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor
FONDAŞ RUŞEN ÇAKIR: İYİ PARTİDEN BAZI VEKİLLER ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET EDEBİLİR
Millet İttifakı'na yakınlığı ile bilinen Fondaş Ruşen Çakır, Başkan Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı çağrıya ilişkin flaş bir iddiada bulunduç
Çakır "İYİ Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. Rüzgar iktidara doğru eserse İYİ Parti'den iktidara bu davete icabet edecekler çıkabilir." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
- Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
- KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
- EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
- Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
- TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...
- 73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...
- Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?