Seçimlere damga vuracak ayrım! Sağcı solcudan milli ve gayri milliye... Başkan Erdoğan’ın İYİ Parti’ye çağrısı ne anlam taşıyor?

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTISIYLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ZARAR VERİR

HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar. Ama konu ulusal bir güvenlik olduğu zaman terör örgütünün uzantısı olan yapı ile işbirliği yapılması o gruba büyük zarar verir.

HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANI NELER YAPAR?

Eğer eklemlenebilirse Türkiye'ye büyük zarar verir. İçişleri Bakanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na gelmiş bir HDP'li figürün neler yapabileceğini düşünmek gerekiyor.