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'CHP gayri milli' sözleri Can Ataklı'yı kızdırdı: Aslı Baykal'a hakaretler savurdu

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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’CHP gayri milli’ sözleri Can Ataklı’yı kızdırdı: Aslı Baykal’a hakaretler savurdu

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti. Baykal, istifa gerekçesi olarak partinin gayri milli bir pozisyona gelmesini ve savrulmasını göstermişti. Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

ASLI BAYKAL: "CHP GAYRİ MİLLİ"

CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti.

Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında CHP'nin hükümeti hedef almasına da tepki gösteren Baykal, muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyip, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAL'IN SÖZLERİ CAN ATAKLI'YI KIZDIRDI: HAKARETLER SAVURDU

Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.

Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.

"DENİZ BAYKAL OLMASA DAHA AĞIR ŞEYLER SÖYLERDİM"

Ataklı, açıklamasında şunları söyledi:

"Dehşet kardeşim ya! Bunlar nasıl oldu bu kadar dezenformasyona uğradılar ya. Hiç utanma sıkılma yok mu, istifa ettin tamam, bas git işte. Ama belli ki başka bir şey oluyor. Aynı Mehmet Ali Çelebi gibi... Sana mı kaldı kızım ya? Kalkıp da 'terörle bunlar mücadele ediyormuş, sen de mücadele et' gibi. Bunlar AK Parti'ye geçecek galiba. Üzülüyorum, daha ağır şeyler söyleyebilirim ama Deniz Baykal sıkıntılı günler yaşıyor. Hukukumuz da var eskiden kalma. Kızına engel ol kardeşim böyle aptallıklar olur mu ya? Terörle mücadele et gibi"

Aslı Baykal’dan muhalefete ’terör’ eleştirisi
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