’CHP gayri milli’ sözleri Can Ataklı’yı kızdırdı: Aslı Baykal’a hakaretler savurdu

"DENİZ BAYKAL OLMASA DAHA AĞIR ŞEYLER SÖYLERDİM"

Ataklı, açıklamasında şunları söyledi:

"Dehşet kardeşim ya! Bunlar nasıl oldu bu kadar dezenformasyona uğradılar ya. Hiç utanma sıkılma yok mu, istifa ettin tamam, bas git işte. Ama belli ki başka bir şey oluyor. Aynı Mehmet Ali Çelebi gibi... Sana mı kaldı kızım ya? Kalkıp da 'terörle bunlar mücadele ediyormuş, sen de mücadele et' gibi. Bunlar AK Parti'ye geçecek galiba. Üzülüyorum, daha ağır şeyler söyleyebilirim ama Deniz Baykal sıkıntılı günler yaşıyor. Hukukumuz da var eskiden kalma. Kızına engel ol kardeşim böyle aptallıklar olur mu ya? Terörle mücadele et gibi"