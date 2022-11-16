İşte Türkiye’nin sınır ötesi operasyonda ilk önceliği! Emir verildiğinde askerimiz kısa sürede temizler diyerek duyurdu

TÜRKİYE OPERASYONU ERTELİYOR

Şu an Türkiye bu operasyonu erteliyor. Burada Suriye'de kalıcı bir isteniyor ve demokratik bir hükümet isteniyor. Türkiye-Rusya-İran garantörlüğünde yenilenecek olan Suriye'nin yaşaması amaçlanıyor.