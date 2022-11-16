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İşte Türkiye'nin sınır ötesi operasyonda ilk önceliği! Emir verildiğinde askerimiz kısa sürede temizler diyerek duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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İşte Türkiye’nin sınır ötesi operasyonda ilk önceliği! Emir verildiğinde askerimiz kısa sürede temizler diyerek duyurdu

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin sınır ötesine yapabileceği operasyon ihtimaline yönelik Akademisyen Eray Güçlüer A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güçlüer olası operasyon kararında Türkiye'nin nereye operasyon düzenleyeceğini açıklarken "Emir verildiğinde askerimiz bu bölgeyi kısa sürede temizler." dedi. İşte detaylar...

Akademisyen Eray Güçlüer İstiklal Caddesi'nde PKK tarafından düzenlenen terör saldırısı sonrası Türkiye'nin sınır ötesi operasyon ihtimalini canlı yayında değerlendirdi.

İşte Eray Güçlüer'in sözlerinde öne çıkanlar:

YURT İÇİNDE PKK YOK EDİLDİ

PKK terör örgütü şu an can çekişiyor. Yurt içinde terör alanlarını yok etti. Bu eylemin birkaç farklı sebebi olabilir.

TÜRKİYE EGE'DE ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

Biz ABD'ye rağmen Tayfun füzesiyle birlikte Ege'de üstünlüğümüzü sağlamış durumdayız. Yunanistan'ın bir anda askeri tahrikleri kesildi. Şu an Girit hattına çekildiler.

İLK HEDEF AYN EL ARAB OLACAK

Esed rejimiyle muhalifleri uzlaştırma sağlanırsa ilk yapılacak harekatımız Ayn El Arab bölgesinedir. Buraya el atıldığı anda ABD burada barınamaz. Kendilerini deşifre riskine de girerek böyle bir terör saldırısı yaptılar. Mesele burada stratejik.

YURTİÇİNDE DE TUTUKLAMALAR OLABİLİR

Yurt içinde PKK ile hareket eden dış istihbarattan isimlerin tutuklandığını da görürsek hiç şaşırmayalım. Ayn El Arab, ABD'nin ve Avrupalı güçlerin son tutunma kalesidir. Burası temizlendiği an buralarda ABD kalamaz.

SURİYE'DE PKK'NIN KONTROL ETTİĞİ ALANLAR

PKK kontrol alanları geniş gözüküyor ama bu alanlarda tam hakimiyetleri yok. Örgütsel bütünlükleri bile bozulmuş durumda.

TÜRKİYE OPERASYONU ERTELİYOR

Şu an Türkiye bu operasyonu erteliyor. Burada Suriye'de kalıcı bir isteniyor ve demokratik bir hükümet isteniyor. Türkiye-Rusya-İran garantörlüğünde yenilenecek olan Suriye'nin yaşaması amaçlanıyor.

ASKERİMİZ KISA SÜREDE TEMİZLER

Operasyon için Türkiye'nin sahadaki güçleri yeterli. Emir verildiğinde askerimiz bu bölgeyi kısa sürede temizler.

İstiklal bombacısının Türkiye rotası

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