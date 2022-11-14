İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı! Bombalı saldırı ne anlama geliyor? Saldırının perde arkasında ne var?

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albasır saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı ve sorgusu devam ediyor. Peki İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ne anlama geliyor? Sınır ötesinden gelen saldırıya ilişkin hangi adımlar atılacak? Terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırı nasıl ve nerede planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.

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