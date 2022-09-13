Başkan Erdoğan ucuz konutun detaylarını açıkladı! Peki proje nasıl olacak?
Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 500 bin konut inşa edilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu değerlendirdi.
100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak. Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor.
Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.
Başkan Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız 608 bin liralık 2+1 liralık konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. 850 bin liralık 3+1 konutlar ise aylık 3187 lira ve 240 ay vade ile satılacak." dedi.
Projenin gelişmelerini A Haber canlı yayınında KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu değerlendirdi.
Özlem Doğaner, "Ekonomik anlamda baktığımız zaman aslında son zamanda barınma ihtiyacı çok önemli hale geldi. Bunu speküle etmeye çalışan ve ekonominin dengesini bozmaya çalışanlar vardı. Dar gelirliyi ya da orta gelirliyi şehrin dışına atmaya çalışan bir algı oluşturulmaya çalışılıyordu. 81 ilde böyle bir projeye adım atmak rakamlara bakıldığı zaman asgari ücretli de alabilecek." dedi.
Doğaner, "Hane halkı gelirleri İstanbul'da 18 bin Türkiye genelinde 16 bin liraya yükseltilmiş. Gençlere özel durum oluşturulmuş. Dar gelirliler için önemli bir fırsat. Yeni işyerleri için devletin arsa temin ediyor olması çok farklı bir tabloya gideceğimizi gösteriyor." dedi.
Mehmet Kalyoncu, "Hesaplar ortada bunu tartışmaya gerek yok. Ne kadar ulaşılabilir olduğu ortada. Memleketimizin faydasına bir işte bulunma vazifesi bizim için tarihi olur. Barınma insanların en temel ihtiyacı. Burada biz özel sektör olarak bunun toplumsal ihtiyaç yönünü, insani vazifelerimizi önceleyerek konuya yaklaştığımızı belirtmek isteriz. Devletimizin de böyle önemli bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda hızlı bir reaksiyon göstediğini görmek gerçekten bizleri mutlu etti. Burada hesaplar ortada. Bunun ne kadarı erişilebilir, ne kadar ihtiyaçlar için cazip olduğu ortadır. Bence bunları tartışmaya bile gerek yok. Bunun nasıl olacağı ile ilgili belki de birkaç konu gündeme getirilebilir. Biz de özel sektör olarak memleketimizin faydasına bir işte bulunma imkanımız olursa bizim için tarihi bir vazife olur. Bir sorumluluk duygusuyla toplumdan aldığımızı topluma verme olur. Bu noktada özel sektöründe bu tarihi sürece pozitif şekilde katkısının olabileceğini söyleyebiliriz. Konuşmada da bahsedildi. 250 sektörün bağlı olduğu bir sektör. İstihdamın başladığı anda en hızlı şekilde yayıldığı sektör. Ve yine buraya ayırılan kaynağın en hızlı şekilde en alt tabakaya kadar indiği bir sektörden bahsediyoruz. O açıdan bunun etkilerini hızlı bir şekilde toplumun çoğu kısmında göreceğimizden eminim." dedi.
Nizamettin Aşa, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. Aslında bu beklenen bir şeydi. Pandeminin akabinde dünyada yaşadığımız bir kriz etkisi var. Bu en çok inşaat sektörünü vurdu. İnşaat maliyetlerinde yüzde 150'ye yakın bir artış var. Öte yandan her sene 500 bin 600 bin yeni alıcı kitlesinin piyasaya geldiği bir inşaat piyasası var. O kadar önemli ki, 250'den fazla alt ve yan sanayiye iş ve istihdam sağlayan sektörden bahsediyoruz. Ekonominin çok önemli dinamo sektöründen bahsediyoruz. Bu sektörün ayakta kalması hepimizin menfaatine. Biz bu olaya sadece sosyal konut hamlesi gözüyle değil ekonomiye can suyu hamlesi gözüyle de bakmaya başladık. Cumhurbaşkanının açıkladığı, iş yeri ve vatandaşa olan arsa tahsisi çok önemli. Bundaki mesaj bizce şu; Sadece devlet yapmayacak özel sektörü de bu işe sokacak. Vatandaşın da elini taşın altına koymasına vesile olacak. Yani zaten bizim daha önceki çözüm önerimiz hep bu yöndeydi." sözlerine yer verdi.
Altan Elmas, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türk milletine ve insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Pandemi sonrasında tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Arz-talep dengesizlikleri ve tedarik zincirlerinin kırılması gibi temel dünyadan gelen sıkıntı var. Proje ile insanlarımız rahatlayacak." diye konuştu.
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