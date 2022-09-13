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Haberler Galeri TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün saat 14.00'te Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut projesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. Peki, TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2022 10:49
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TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Peki, TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi.

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TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek

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TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.