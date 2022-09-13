TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Peki, TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...