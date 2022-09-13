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TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...
TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün saat 14.00'te Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut projesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. Peki, TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?