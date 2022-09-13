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Haberler Galeri TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiler sonrasında, il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? İşte sıralı tam liste

Giriş Tarihi: 13.09.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 15:56
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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası belli oldu.

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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste

14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu.

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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste

İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi.

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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste
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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste