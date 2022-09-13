TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? İl il rakamlar belli oldu | İşte sıralı tam liste

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiler sonrasında, il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? İşte sıralı tam liste

Giriş Tarihi: 13.09.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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