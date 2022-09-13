İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?

İSTANBUL İÇİN AYLIK 16 BİN LİRA YURT GENELİNDE İSE EN FAZLA 14 BİN LİRA ŞARTI

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.