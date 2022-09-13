İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?
İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuru 2022 şartları belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak. Peki, İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?
İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Süreç Ekim ayı sonuna kadar sürecek.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;
Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE GENÇLER, EMEKLİLER, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÖNCELİKLİ OLACAK
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
İSTANBUL İÇİN AYLIK 16 BİN LİRA YURT GENELİNDE İSE EN FAZLA 14 BİN LİRA ŞARTI
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?
Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.
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