Türkiye’nin deprem gerçeği! Son 5 yılda 140 bin deprem oldu

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Türkiye bir deprem ülkesi. Bu nedenle bu depremler devam edecek. Türkiye'de her yıl 24 bin 25 bin deprem oluyor bu da ayda 2 bin deprem demektir. Bunların pek çoğunu vatandaşlar hissetmiyor. Ama bunlar kayıt altına alınıyor. Ancak 4'ü geçtiği zaman binalarda sarsılma olduğu zaman insanlar bunu fark ediyor. 4'ten büyük deprem sayısı 150 ila 180 arasında.