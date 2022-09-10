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Türkiye’nin deprem gerçeği! Son 5 yılda 140 bin deprem oldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Türkiye’nin deprem gerçeği! Son 5 yılda 140 bin deprem oldu

Önemli bir deprem kuşağında olan Türkiye'de son 5 yılda 140 bin deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy dikkat çeken veriler hakkında detayları anlattı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Türkiye bir deprem ülkesi. Bu nedenle bu depremler devam edecek. Türkiye'de her yıl 24 bin 25 bin deprem oluyor bu da ayda 2 bin deprem demektir. Bunların pek çoğunu vatandaşlar hissetmiyor. Ama bunlar kayıt altına alınıyor. Ancak 4'ü geçtiği zaman binalarda sarsılma olduğu zaman insanlar bunu fark ediyor. 4'ten büyük deprem sayısı 150 ila 180 arasında.

Ülkemizde 5,5 geçen depremlerden sonra ülkemizde hasarlar meydana gelebiliyor. Orta büyüklükte depremlerde yapıların hasar görmemesi gerekir. Bu nedenler affedilir bir durum değildir. Deprem ülkesi gerçeğini unutmamız gerekir. Buna göre bütün planların yapılması gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde depremden etkilenecek yerleşim alanları var.

Depremden etkilenmek için altında fay geçmesi gerekmiyor. İzmir örneğinde olduğu gibi uzaktaki bir deprem gelip yerleşim alanındaki yapıları yıkabilir. Yapı öldürür deniyor ama zemin de öldürür. Buna göre hareket etmek gerekiyor. Her zemine her yapı uygun olmayabilir.

Türkiye'de 20 yıl içinde epey yol aldık. Ancak bu yeterli değil. Daha yapmamız gereken çok şey var. Deprem korkusunu bir kenara bırakıp çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor. Erken uyarı sistemleri devreye sokulmaya başlanıyor. Özellikle sanayi tesislerinde devreyi kapatarak büyük zararları önleme çalışmaları var. Bu vatandaşlar içinde faydalı olabilir. 10 saniye insanların konuçlanması için önemli."

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