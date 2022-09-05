Deprem uzmanı Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı: Muğla güneyi kıpır kıpır
Ünlü deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, Muğla’da gerçekleşen depremlerle alakalı açıklamada bulundu. Görür, “Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi” diye konuştu.
Saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem de 6.9 kilometre derinlikte meydana geldi. Akşam sularında olan ve paniğe yol açan depremlerden dolayı olumsuz bir durum bildirilmedi.
KORKUTAN UYARI
Profesör Doktor Naci Görür, Muğla'da yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.
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