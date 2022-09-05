Deprem uzmanı Profesör Naci Görür’den korkutan uyarı: Muğla güneyi kıpır kıpır

KORKUTAN UYARI

Profesör Doktor Naci Görür, Muğla'da yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.