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Son dakika | Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Son dakika | Akdeniz’de 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Muğla’nın Datça ilçesi'ne 208 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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