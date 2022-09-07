Köyün altından garip sesler geliyor! Ürküten olay sonrası AFAD devrede! Depremin habercisi mi? Çok sayıda sistem kuruldu

Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.