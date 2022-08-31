Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST'te! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de
Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yerli ve milli silahların görücüye çıktığı Samsun'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz heyecanı sürüyor.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI A HABER'DE / VİDEO
Yerli ve milli silahların görücüye çıktığı Samsun'da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HEYECAN DALGASI GİDEREK YAYILIYOR
TEKNOFEST'te maya tuttu. Mayanın ilk çalındığı kavram savunma sanayiydi. Dağılarak gelişerek devam ediyor. Bir heyecan dalgası bunun giderek yayıldığını görmek de çok güzel bir şey. Karadeniz'deyiz Karadeniz insanımızın heyecanının daha da katlanarak burada arttığını görüyoruz. Çok güzel bir tecrübe ülke çağında bir hareketlilik bir gayret bir teknoloji yolculuğu oluşturuyor. Milli Teknoloji Hamlesi konusunda da aslında ülkemizin artık ayaklarını yere sağlam basar şekilde yürüdüğünün bir kanıtı buradaki atmosfer.
TARİHSEL KÖKLERİMİZİN DERİNLİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ
Geçmiş önemli. Bizim tarihimizi bilmemiz önemli. Milattan önceye kadar gidiyoruz. Oklulardan mızraklılardan başladık. Çünkü bizim tarihsel köklerimizin ne kadar derin olduğu görülsün. Aynı zamanda bu tarihsel derinliği verirken de kurulan Türk devletlerinin bu çabalarının neye dayandığı varlığımızın istiklal ve istikbal mücadelemizin asıl temelinde bir savunma sanayii kavramının olması güçlü olmak gerektiğinin ispatı da var burada.
Bu tarihsel süreçte nerede geri kaldık, hangi yabancı ürünleri kullandık savunma sanayiinde atılım yapmak için kimler ne teşebbüste bulundu, başarılanlar başarılamayanlar öğrenilmiş dersler bunları görmek önemli. Çünkü tarih şuuru olmadan geleceği inşa edemeyiz. Bu şuuru vermek istedik. Bu zaman tünelinde gezdikçe de son yıllarda yapılan atılımın da ne kadar hızlı olduğunu bir göstergesi olsun istedik.
TEKNOFEST, daha iyisini yapabilirz fikrini aşılayacak. Asıl derdimiz bu.
Ambargolar bizi yıldırmaz, çalışma azmimizi artırır. Ambargo konusu bizim için bazen ben teşekkür ediyorum çünkü bizim farkındalığımızı ve azmimizi artırıyor.
3-4 yılda hava savunma sisteminde büyük mesafeler aldık.
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