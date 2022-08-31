Terör bağlantılı 33 kişi hala görevde! Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü?

29 Mart 2019 seçimleri öncesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yerel yönetimlere iş başına geldiklerinde hiçbir emekçiyi işinden etmeyecekleri üzerine namus ve şeref sözü vermişti ama ne hazindir ne utanç verici bir olaydır ki Mersin'imizde 4 bin insan işinden çıkartıldı.

Özellikle bunlardan ciddi bir bölümü Milliyetçi Ülkücü Harekete mensup, AK Partili veya milli insanlar bölgenin insanları bunun yerine 4 bin kişi de işe alındı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu 4 bin kişi içerisinde işe alınanlara bakıldığında biz özellikle süreci yakından takip ettik İçişleri Bakanlığı'mıza soru önergesinde bulunduk. Cevabı geçtiğimiz günlerde geldi. Soru önergesinde bahsi geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/ KCK 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Harici olarak ayrıca PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekteyken özellikle dağda gebertilen teröristlerin ya da terör suçlarından tutuklu hükümlü bulunan şahısların hainlerin ailelerinden 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çok utanç verici çalışmaktadır.