Terör bağlantılı 33 kişi hala görevde! Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü?
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğu tespit edildi. Bu kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Vahap Seçer milli güvenlik sorunu haline geldi" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etti. Bu kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NASIL TERÖR YUVASINA DÖNDÜ? / VİDEO
Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü? MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Maalesef Mersin Büyükşehir'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Gerçekten özellikle milli vicdanlarda kapanmayacak çok büyük derin yaralar açıldığını ifade etmek istiyorum.
29 Mart 2019 seçimleri öncesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yerel yönetimlere iş başına geldiklerinde hiçbir emekçiyi işinden etmeyecekleri üzerine namus ve şeref sözü vermişti ama ne hazindir ne utanç verici bir olaydır ki Mersin'imizde 4 bin insan işinden çıkartıldı.
Özellikle bunlardan ciddi bir bölümü Milliyetçi Ülkücü Harekete mensup, AK Partili veya milli insanlar bölgenin insanları bunun yerine 4 bin kişi de işe alındı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu 4 bin kişi içerisinde işe alınanlara bakıldığında biz özellikle süreci yakından takip ettik İçişleri Bakanlığı'mıza soru önergesinde bulunduk. Cevabı geçtiğimiz günlerde geldi. Soru önergesinde bahsi geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/ KCK 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Harici olarak ayrıca PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekteyken özellikle dağda gebertilen teröristlerin ya da terör suçlarından tutuklu hükümlü bulunan şahısların hainlerin ailelerinden 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çok utanç verici çalışmaktadır.
"VAHAP SEÇER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"
Bunların dışında hep gerçekten içimizi acıtan olaylarla karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Akinan isimli ilk etapta Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin basın danışmanı olarak tanıtılan bir şahıstı sonra Kandil'e giderek teröristlere mikrofon uzatan bir şahsın belediye tarafından 5 adet yaptırdıkları kısa videoya 4 milyon civarında bir ödeme yapıyorlar. Tabii gerçekten biz alıştık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e geldiğinde sırf Kılıçdaroğlu'nu ve gelen misafirleri ağırlamaktan olayı milyonlarca ücretle hediyelerin ağırlama masraflarının faturaları Mersinli insanlarımızın maalesef ki sırtına fatura ediliyor. Mersinlilere hizmet değil de ihanet edildiğini görmekteyiz. Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum bu siyaset üstü bir olay milli bir olay. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ülkemiz devletimiz milletimiz ve Mersin'imiz adına gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunu hale gelmiştir.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başkanlıktan geciktirilmeksizin el çektirilmesi gereken bir şahsiyettir.
Devlet düşmanı vatan haini binlerce insanımızın şehit olmasında eli olan terörist Selahattin Demirtaş'ın sürekli belediyede kendisinin yazmış olduğu kitaplarından derlenen senaryosuyla bir tiyatrolar ortaya konuluyor.
Mersinli insanlarımıza hizmet etmekten ziyade maalesef PKK'ya teslim olmuş durumdadır. HDP'ye şirin görünme noktasında her türlü faaliyeti yapıyor. Özellikle Vahap Seçer kazanmış oldukları seçimi CHP'nin zaferi başarısı olarak adlandırmıyor aynı zamanda bu zafere HDP'nin zaferi diyor.
Ben buradan Vahap Seçer'e sormak istiyorum. Mersin'de 434 tane vatan evladımızı bu topraklara şehit olarak verdik 268 tane gazimiz var binlerce insanımızın ciğeri yanmış bu kadar vatan evladı şehit olmuşken hangi yüzle bu insanlara bu ihaneti yapmaktadır?
Yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir. Mersinliler olarak Mersin'e sahip çıkacağız pisliklerini dökmeye de mücadele edeceğiz. Nefesimiz Vahap Seçer'in kirli ilişkilerinden dolayı sürekli ensesinde olacaktır.
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