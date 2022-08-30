Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği aday! Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak?

"KEMAL BEY KAZANAMAZ"

Abdullah Gül'ün "Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?" dediği de iddia edilmişti.