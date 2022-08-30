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Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği aday! Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği aday! Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak?

A Haber ekranlarına yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Gazeteci İlker Yücel, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yücel son dönemde Abdullah Gül ile Kılıçdaroğlu arasında yaşananları paylaşırken, adayın kim olacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte detaylar...

Gazeteci İlker Yücel Millet İttifakı'nın 2023 adayına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'nde açıklamalarda bulundu.

CHP İLE BİR NOKTADA BULUŞTULAR

18 Şubat 2020'de S-400 alımını Abdullah Gül eleştirdi. Diğer yandan Demirtaş'ın hapisten çıkması gerektiğini savunarak CHP ile bu noktada da buluştu.

CHP'DEKİ DEĞİŞİMİ ÖVMÜŞTÜ

Diğer yandan Abdullah Gül CHP'deki değişime de övmüştü. Neden övüyor? Ulusalcı Atatürkçüler kapı dışarı edilip HDP ile ittifakı savunanlar partiye alındı ve bunları memnuniyetle karşıladı.

GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARI BIRAKALIM

Gül ve Kılıçdaroğlu güvenlikçi politikaları terk edip özgürlükçü politikaları yönelelim diyorlar. Bu silahı bırakalım demek. TSK silahla terör örgütünü ezmesin mi yani?

ADAYI ABDULLAH GÜL OLABİLİR

Bence Kılıçdaroğlu'nun adayı Abdullah Gül olabilir. Kılıçdaroğlu bir ara Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Orhan Pamuk'u da öne sürmüştü. Yani herkes aday olabilir şu an.

SEÇİMDE İKİ TARAF OLACAK

Önümüzdeki seçim Türkiye'nin tam bağımsızlığını, güçlü Türkiye'yi savunanlarla mandacılığı savunanlar arasında olacak.

"KEMAL BEY KAZANAMAZ"

Abdullah Gül'ün "Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?" dediği de iddia edilmişti.

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