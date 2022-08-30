30 Ağustos 2022, Salı
TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye'nin gözü Kızıl Elma'nın son halinde
Karadeniz'de başlayan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te gözler Kızıl Elma'ya çevrildi. Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın 2. prototipi Samsun'da görücüye çıkacak. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 10:01
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