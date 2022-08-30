TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye'nin gözü Kızıl Elma'nın son halinde

Karadeniz'de başlayan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te gözler Kızıl Elma'ya çevrildi. Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın 2. prototipi Samsun'da görücüye çıkacak. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.