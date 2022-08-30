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TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye'nin gözü Kızıl Elma'nın son halinde

Karadeniz'de başlayan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te gözler Kızıl Elma'ya çevrildi. Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın 2. prototipi Samsun'da görücüye çıkacak. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 10:01
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TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye’nin gözü Kızıl Elma’nın son halinde

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye’nin gözü Kızıl Elma’nın son halinde

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu

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TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye’nin gözü Kızıl Elma’nın son halinde

Milli Muharip Uçak'ın da prototipi Samsun'daki TEKNOFEST KARADENİZ'de yer alıyor.

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TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye’nin gözü Kızıl Elma’nın son halinde

5 GÜN SÜRECEK

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

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TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Türkiye’nin gözü Kızıl Elma’nın son halinde

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.