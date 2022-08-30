Samsun’da TEKNOFEST rüzgarı! Selçuk Bayraktar’dan önemli açıklama: Bu kadarı yetmez

2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle Tekenofest için ilk kez yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine Teknofest'i anlattığımızda çok heyecanlandılar.

Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz Teknofest'e teveccüh gösterecek mi,? İnsanlarımız akın akın Teknofest'e geldi.