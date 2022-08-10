10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masayı hedef aldı: Biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masayı hedef aldı: Biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6’lı masayı hedef aldı: Biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı topa tuttu. Muharrem İnce, “Şunu söyleyeyim, 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi. Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Kendini ringde zannediyor. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA