ABD-YPG’nin petrol vurgunu görüntülendi! Suriye petrolünün yüzde 83’ünü kaçırıyorlar

Her nasılsa bu 9 Ağustos itibariyle bu konular dünya medyasına artık girmiş durumda.

O TARİHTE PLANINI BELLİ ETMİŞTİ

Fakat bölgeyi hem PKK-YPG unsurlarıyla kontrol etmeye ki buna SDG dedi her ne ise ismi ikinci olarak paralı askerleri getirdi. Aslında ABD petrolle ilgili burada bir planının olduğunu o tarihler itibariyle belli etmişti.