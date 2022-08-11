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ABD-YPG'nin petrol vurgunu görüntülendi! Suriye petrolünün yüzde 83'ünü kaçırıyorlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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ABD-YPG’nin petrol vurgunu görüntülendi! Suriye petrolünün yüzde 83’ünü kaçırıyorlar

Son dakika haberi... Suriye'deki petrolü yüzlerce araçla Irak'a kaçırdılar. ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede "Şapka düştü kel göründü" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Suriye Petrol Bakanlığı, ABD ve YPG/PKK'nın ülke petrolünün yüzde 83'ünü kaçırdığını duyurdu.

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satrı başları;

ABD-YPG'NİN VURGUNU GÖRÜNTÜLENDİ

Şöyle söylesek yanlış olmaz şapka düştü kel göründü. ABD'nin öteden beri bu tip şeyler yaptığını biliyoruz elbette ancak bunu ifade etmek bütün dünyaya servis etme noktasında belki Suriye makamlarının geciktiği belki Rusya'nın burada tam olarak inisiyatif alamadığı süreçleri yaşamıştık.

Her nasılsa bu 9 Ağustos itibariyle bu konular dünya medyasına artık girmiş durumda.

O TARİHTE PLANINI BELLİ ETMİŞTİ

Fakat bölgeyi hem PKK-YPG unsurlarıyla kontrol etmeye ki buna SDG dedi her ne ise ismi ikinci olarak paralı askerleri getirdi. Aslında ABD petrolle ilgili burada bir planının olduğunu o tarihler itibariyle belli etmişti.

ORGANİK BAĞ YİNE DEŞİFRE OLDU

2-3 yıldır bu petrol çalma işi devam ediyor. Yani bunun artık belirli bir yolunu da yürütmüş vaziyetteler. ABD ile PKK/YPG arasındaki bu organik bağ hiçbir şekilde affedilemez. Organik bağı deşifre etmiş oluyor görüntüler.

Bütün dünyaya afişe edilmesi gerekiyor bu görüntüler.

ABD-YPG’nin petrol vurgunu görüntülendi ABD-YPG'NİN PETROL VURGUNU GÖRÜNTÜLENDİ

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