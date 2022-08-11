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Muharrem İnce'den "düzenli maaş" iddiası! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 12:59
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele 1'in her ay düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den para aldığını öne sürdü. Kendisi ile ilgili haber yaptıklarında ise maaşları ile tehdit edildiğini iddia etti. CHP'den düzenli maaş alan gazeteciler kim? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHP’den maaş alan gazeteciler kim? CHP'DEN MAAŞ ALAN GAZETECİLER KİM?

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CHP’den maaş alan gazeteciler kim?
CHP’den maaş alan gazeteciler kim?
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